Топ-автори, фентезі-вечірка та Жан Рено: чому треба піти на масштабний BestsellerFest у Львові

Цими вихідними, з 7 по 9 серпня, Львів перетвориться на головний літературний центр країни. У просторі !FESTrepublic (вул. Старознесенська, 24-26) вдруге відбудеться найбільший літній книжковий фестиваль України - BestsellerFest 2026. Протягом трьох днів на гостей чекають понад 120 подій, ярмарок від 50 провідних видавництв та зустрічі з сотнями авторів.

Styler розповідає про головні локації, зіркових гостей та найцікавіші події майбутнього свята літератури.

Зустрічі із зірками та дебют Жана Рено

У фестивалі візьмуть участь понад 200 письменників, критиків, істориків та культурних діячів. Серед українських авторів - Артем Чех, Ірена Карпа, Максим Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Люко Дашвар, Любко Дереш, Володимир Станчишин та багатьох інших. Власну книжку на фестивалі презентує і знаменитий боксер Володимир Кличко.

Не менш вражаючим є іноземний десант:

Жан Рено (онлайн): легендарний французький актор поспілкується з читачами на честь виходу його дебютного роману "Емма"

Мона Авад (онлайн): канадська авторка бестселерів "Зайчик" та "Rouge"

Майя Оппенгайм та Марина Пересагуа: британська та іспанська письменниці прибудуть до Львова особисто.

Загалом заплановано понад 70 автограф-сесій, презентації новинок та фахові дискусії на п'яти локаціях одночасно.

Фентезі-вечірка, жива музика та бізнес-форум

Цьогорічна програма вийшла далеко за межі класичних книжкових презентацій. Організатори підготували кілька тематичних напрямків.

Окрема фентезі-локація та костюмована вечірка

Три дні будуть присвячені найпопулярнішому жанру сучасності за участі Павла Дерев'янка, Світлани Тараторіної, Дари Корній та інших. А 8 серпня відбудеться вечірка з виступом гурту "ROHATA ZHABA", куди закликають приходити в костюмах улюблених персонажів.

Музична сцена просто неба

Вечорами на гостей чекають концерти хедлайнерів - гуртів "TEMBER BLANCHE", "YAGODY" та "РОКАШ", а також діджей-сети.

Бізнес-програма

Вперше в межах фестивалю пройде дводенний форум "Архітектура української стійкості", де експерти, військові та культурні менеджери обговорять питання від оборони до суб'єктності держави.

Благодійність та відпочинок для всієї родини

BestsellerFest зберігає потужну соціальну складову. Під час фестивалю пройде збір коштів для бригади "Азов" у межах кампанії "Східний Бар’єр" (минулого року вдалося зібрати 860 тисяч гривень). Крім того, організатори запросили 30 бібліотекарок з усієї України, щоб зібрати кошти та закупити для їхніх закладів книжки з фестивального ТОП-20.

На території працюватимуть фудкорти, розважальні зони для дітей, простори для відпочинку. Локація є pet-friendly, тож приходити можна з домашніми улюбленцями.

Корисна інформація для відвідувачів