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Тренды 04 августа 2026 · 16:12

Топ-авторы, фэнтези-вечеринка и Жан Рено: почему нужно пойти на масштабный BestsellerFest во Львове

Узнайте, кто из мировых и украинских звезд приедет на главный книжный фестиваль лета и где купить билеты
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Топ-авторы, фэнтези-вечеринка и Жан Рено: почему нужно пойти на масштабный BestsellerFest во Львове

Книжный фестиваль во Львове (фото: пресс-служба BestsellerFest)

В эти выходные, с 7 по 9 августа, Львов превратится в главный литературный центр страны. В пространстве !FESTrepublic (ул. Старознесенская, 24-26) во второй раз состоится крупнейший летний книжный фестиваль Украины - BestsellerFest 2026. В течение трех дней гостей ждут более 120 событий, ярмарка от 50 ведущих издательств и встречи с сотнями авторов.

Styler рассказывает о главных локациях, звездных гостях и самых интересных событиях будущего праздника литературы.

Встречи со звездами и дебют Жана Рено

В фестивале примут участие более 200 писателей, критиков, историков и культурных деятелей. Среди украинских авторов – Артем Чех, Ирэна Карпа, Максим Кидрук, Евгения Кузнецова, Люко Дашвар, Любко Дереш, Владимир Станчишин и многих других. Собственную книгу на фестивале представит и знаменитый боксер Владимир Кличко.

Не менее впечатляющим является иностранный десант:

  • Жан Рено (онлайн): легендарный французский актер пообщается с читателями в честь выхода его дебютного романа "Эмма"
  • Мона Авад (онлайн): канадский автор бестселлеров "Зайчик" и "Rouge"
  • Майя Оппенгайм и Марина Пересагуа: британская и испанская писательницы лично прибудут во Львов.

В общей сложности запланировано более 70 автограф-сессий, презентации новинок и профессиональные дискуссии на пяти локациях одновременно.

Фэнтези-вечеринка, живая музыка и бизнес-форум

Нынешняя программа вышла за рамки классических книжных презентаций. Организаторы подготовили несколько тематических направлений.

Отдельная фэнтези-локация и костюмированная вечеринка

Три дня будут посвящены самому популярному жанру современности с участием Павла Деревянко, Светланы Тараториной, Дары Корней и других. А 8 августа состоится вечеринка с выступлением группы "ROHATA ZHABA", куда призывают приходить в костюмах любимых персонажей.

Музыкальная сцена под открытым небом

Вечерами гостей ждут концерты хедлайнеров - групп "TEMBER BLANCHE", "YAGODY" и "РОКАШ", а также диджей-сеты.

Бизнес-программа

Впервые в рамках фестиваля пройдет двухдневный форум Архитектура украинской устойчивости, где эксперты, военные и культурные менеджеры обсудят вопросы от обороны до субъектности государства.

Благотворительность и отдых для всей семьи

BestsellerFest сохраняет мощную социальную составляющую. В ходе фестиваля пройдет сбор средств для бригады "Азов" в рамках кампании "Східний Бар’єр" (в прошлом году удалось собрать 860 тысяч гривен). Кроме того, организаторы пригласили 30 библиотекарей со всей Украины, чтобы собрать средства и закупить для их заведений книги из фестивального ТОП-20.

На территории будут работать фудкорты, развлекательные зоны для детей, просторы отдыха. Локация есть pet-friendly, так что приходить можно с домашними любимцами.

Полезная информация для посетителей

  • График работы: 7-9 августа с 10:00 до 22:00 (события стартуют в 11:00).
  • Транспорт: от Пороховой Башни 30-40 минут будет курсировать бесплатный трансфер (с 10:30).
  • Билеты: однодневный билет до 7 августа стоит 350 грн (с 7 августа - 450 грн), трехдневный - 900 грн (с 7 августа - 1100 грн).
  • Бесплатный вход: для военнослужащих, пенсионеров по возрасту и детей до 12 лет включительно.
  • Билеты можно купить по этой ссылке
  • Полная программа BestsellerFest 2026 - по этой ссылке.
Теги: Львов
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