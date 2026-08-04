Анк-Су-Намун в "Мумии": как сейчас выглядит актриса, ставшая легендой 90-х

В конце 90-х фильм "Мумия" стал настоящим хитом, а его герои быстро обрели популярность во всем мире. Особое внимание зрителей привлекла загадочная красавица Анк-Су-Намун - любимая Имхотепа. Хотя ее образ и не имел большого количества экранного времени, он все же навсегда запечатлелся в памяти фанатов приключенческого кино.

Мировая известность после одной роли

Одну из самых ярких героинь картины сыграла актриса Патрисия Веласкес. Ее образ таинственной, сильной и одновременно трагической женщины сделал актрису узнаваемой.

Анк-су-Намун была любимой жреца Имхотепа, непосредственно вокруг которой и крутился ряд драматических событий фильма. Ее персонаж стал символом страсти, верности и роковой любви, проходящей через время.

Анк-су-Намун в "Мумии" (скриншот)

Героиня произвела сильное впечатление на зрителей и произвела актрису настоящей иконой попкультуры 90-х. Само сочетание экзотической внешности, пластичности и эмоциональной игры помогло Веласкесу закрепить статус узнаваемой звезды своего времени.

Героиня фильма "Мумия" (скриншот)

Что же касается самой ленты "Мумия", то она сразу после выхода на экраны стала культовой, ведь соединила в себе приключения, юмор, романтику, зрелищные к тому времени спецэффекты, а также харизматичных героев, запомнившихся зрителям на годы.

Чем живет Веласкес сейчас

Сегодня 55-летняя актриса не останавливается на достигнутом и продолжает работать в индустрии развлечений, снимается в кино и телевизионных проектах, а также активно занимается общественной деятельностью.

Веласкес в хорошей спортивной форме (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Она поддерживает социальные инициативы и часто появляется на общественных мероприятиях. Кроме того, Веласкес активно ведет соцсети, где делится моментами по путешествиям, работе и личной жизни.

Актриса делится с поклонниками личной жизнью (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Почитатели отмечают, что даже спустя годы она сохраняет ту самую, присущую своей легендарной героине харизму и шарм.

Как Патрисия Веласкес выглядит сегодня (фото: instagram.com/wayuuprincess)

Перезапуск "Мумии"

Стоит добавить, что сегодня легендарная франшиза готовится к возвращению на большие экраны. В Голливуде уже работают над новой версией Мумии, которая будет иметь отдельный сюжет и новых персонажей.

Создатели обещают сделать ставку на атмосферу мистики, приключений и древних тайн, когда-то принесших серии мировой успех. Премьера нового фильма намечена на 2028 год. Однако сможет ли лента повторить славу культовой "Мумии" 1999 года - пока остается загадкой.