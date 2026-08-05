Лише люди з гострим зором знаходять всі 5 відмінностей: є усього 40 секунд

Дві картинки. Одна затишна вулична кафешка, чашка кави, велосипед, кіт на підвіконні. Здається, все однаково, але це пастка.
На зображеннях заховано рівно 5 відмінностей. Деякі знаходять їх за 40 секунд, дехто застрягає, а дехто впевнений, що знайшов усі, і помиляється. Став таймер і проходь тест від Styler. Не підглядай одразу вниз!
Тест на уважність - треба знайти 5 відмінностей
Роздивись ці картинки, максимально "включи" уважність й спробуй визначити, де ті самі відмінності.
Треба знайти 5 відмінностей (зображення згенеровано ШІ)
Отже, скільки знайшов? Правильні відповіді:
- Кіт зник з підвіконня
- Чашка кави стала чайником
- На велосипеді з'явився птах
- На спинці стільця висить капелюх
- Квіти в горщику змінились
Про що говорять результати
5 з 5 - твій зір гостріший за середній. Ти з тих людей, які помічають все: від нової стрижки подруги до того, що хтось сьогодні говорить не так як зазвичай. З тобою складно щось приховати.
3 або 4 з 5 - добре, більшість зупиняється саме тут. Ти бачиш головне, але дрібниці іноді вислизають. Це не мінус, просто твій мозок фільтрує зайве.
1 чи 2 з 5 - ти дивишся на загальну картину, а не полюєш на деталі. Такі люди рідко губляться в дрібницях і завжди бачать суть там, де інші загрузли.
0 з 5 - окей, буває. Перечитай список і знайди їх вже зараз, другий погляд завжди чесніший за перший.
Окрім цього, проходь тест від Styler, який розповість про тебе більше, аніж звичайний тест на IQ.