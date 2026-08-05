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Тренди 05 серпня 2026 · 09:27

Лише люди з гострим зором знаходять всі 5 відмінностей: є усього 40 секунд

Спробуй не підглядати і будь уважним!
Поліна Кузенко Поліна Кузенко Керівник проєкту Styler
Лише люди з гострим зором знаходять всі 5 відмінностей: є усього 40 секунд

Тест на уважність (колаж: Styler)

Дві картинки. Одна затишна вулична кафешка, чашка кави, велосипед, кіт на підвіконні. Здається, все однаково, але це пастка.

На зображеннях заховано рівно 5 відмінностей. Деякі знаходять їх за 40 секунд, дехто застрягає, а дехто впевнений, що знайшов усі, і помиляється. Став таймер і проходь тест від Styler. Не підглядай одразу вниз!

Тест на уважність - треба знайти 5 відмінностей

Роздивись ці картинки, максимально "включи" уважність й спробуй визначити, де ті самі відмінності.

Лише люди з гострим зором знаходять всі 5 відмінностей: є усього 40 секундТреба знайти 5 відмінностей (зображення згенеровано ШІ)

Отже, скільки знайшов? Правильні відповіді:

  • Кіт зник з підвіконня
  • Чашка кави стала чайником
  • На велосипеді з'явився птах
  • На спинці стільця висить капелюх
  • Квіти в горщику змінились

Про що говорять результати

5 з 5 - твій зір гостріший за середній. Ти з тих людей, які помічають все: від нової стрижки подруги до того, що хтось сьогодні говорить не так як зазвичай. З тобою складно щось приховати.

3 або 4 з 5 - добре, більшість зупиняється саме тут. Ти бачиш головне, але дрібниці іноді вислизають. Це не мінус, просто твій мозок фільтрує зайве.

1 чи 2 з 5 - ти дивишся на загальну картину, а не полюєш на деталі. Такі люди рідко губляться в дрібницях і завжди бачать суть там, де інші загрузли.

0 з 5 - окей, буває. Перечитай список і знайди їх вже зараз, другий погляд завжди чесніший за перший.

Окрім цього, проходь тест від Styler, який розповість про тебе більше, аніж звичайний тест на IQ.

Теги: Цікаві факти
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