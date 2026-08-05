UA / RU
rbc.ua
Последние новости
09:27 Тренды
Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секунд
08:40 Люди
Удаленно и за 30 тысяч в месяц: украинцы рассказали, существует ли такая работа на самом деле
06:07 Гороскопы
Таро-гороскоп на 5 августа: какой знак Зодиака получит шанс, который нельзя потерять
19:45 Полезное
Как помыть ягоды, чтобы их не раздавить: эти простые хитрости точно вам понадобятся
18:37 Тренды
Выбросьте это немедленно! 9 вещей на кухне, которые безнадежно устарели
17:56 Тренды
Спасательный круг в море тревог: эти мультфильмы помогут взрослым держаться "на плаву"
17:23 Вкусно
Нежный абрикосовый пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво: готовится очень легко
16:54 Гороскопы
Врут и глазом не ведут: знаки Зодиака, которые мастерски скрывают правду
16:12 Тренды
Топ-авторы, фэнтези-вечеринка и Жан Рено: почему нужно пойти на масштабный BestsellerFest во Львове
15:53 Люди
Анк-Су-Намун в "Мумии": как сейчас выглядит актриса, ставшая легендой 90-х
Все новости
Главная Тренды Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секунд
Тренды 05 августа 2026 · 09:27

Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секунд

Попробуй не подсматривать и будь внимательным!
Полина Кузенко Полина Кузенко Руководитель проекта Styler
Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секунд

Тест на внимательность (коллаж: Styler)

Две картинки. Одна уютная уличная кафешка, чашка кофе, велосипед, кошка на подоконнике. Кажется, все одинаковое, но это ловушка.

На изображениях спрятано ровно 5 отличий. Некоторые находят их за 40 секунд, некоторые застревают, а некоторые уверены, что нашли все, и ошибаются. Ставь таймер и проходи тест от Styler. Не подглядывай сразу вниз!

Тест на внимательность - нужно найти 5 отличий

Рассмотри эти картинки, максимально "включи" внимательность и попробуй определить, где же отличия.

Только люди с острым зрением находят все 5 отличий: есть всего 40 секундНадо найти 5 отличий (изображение сгенерировано ИИ)

Итак, сколько нашел? Правильные ответы:

  • Кот исчез с подоконника
  • Чашка кофе стала чайником
  • На велосипеде появилась птица
  • На спинке стула висит шляпа
  • Цветы в горшке изменились

О чем говорят результаты

5 из 5 - твое зрение острее среднего. Ты из тех людей, которые замечают все: от новой стрижки подруги до того, что сегодня кто-то говорит не так как обычно. С тобой сложно что-нибудь скрыть.

3 или 4 из 5 - хорошо, большинство останавливается именно здесь. Ты видишь главное, но мелочи иногда ускользают. Это не минус, просто твой мозг фильтрует излишне.

1 или 2 из 5 - ты смотришь на общую картину, а не охотишься за деталями. Такие люди редко теряются в мелочах и всегда видят суть там, где другие увязли.

0 из 5 - окей, бывает. Перечитай список и найди их уже сейчас, второй взгляд всегда честнее первого.

Кроме этого, проходи тест от Styler, который расскажет о тебе больше, чем обычный тест на IQ.

Теги: Цікаві факти
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Анк-Су-Намун в "Мумии": как сейчас выглядит актриса, ставшая легендой 90-х Люди Анк-Су-Намун в "Мумии": как сейчас выглядит актриса, ставшая легендой 90-х
Петуния отцвела и вытянулась? Вот что делают садоводы, чтобы она обильно зацвела снова
Петуния отцвела и вытянулась? Вот что делают садоводы, чтобы она обильно зацвела снова Полезное
Работники "секондов" раскрыли главный секрет: вот что делают с вещами во время завоза
Работники "секондов" раскрыли главный секрет: вот что делают с вещами во время завоза Люди
Больше интересного
Врут и глазом не ведут: знаки Зодиака, которые мастерски скрывают правду Врут и глазом не ведут: знаки Зодиака, которые мастерски скрывают правду Катерина Собкова · 04 августа 2026, 16:54
Нежный абрикосовый пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво: готовится очень легко Нежный абрикосовый пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво: готовится очень легко Катерина Собкова · 04 августа 2026, 17:23
Как очистить пожелтевшие фары: 6 бюджетных способов вернуть им прозрачность в домашних условиях Как очистить пожелтевшие фары: 6 бюджетных способов вернуть им прозрачность в домашних условиях Наталия Крижановская · 04 августа 2026, 15:16
Удаленно и за 30 тысяч в месяц: украинцы рассказали, существует ли такая работа на самом деле Удаленно и за 30 тысяч в месяц: украинцы рассказали, существует ли такая работа на самом деле Наталия Крижановская · 05 августа 2026, 08:40