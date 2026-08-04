Нежный абрикосовый пирог по рецепту Эктора Хименеса-Браво: готовится очень легко

В разгар сезона абрикосов многие ищут простые идеи для домашней выпечки. Эктор Хименес-Браво показал рецепт пирога с большим количеством фруктов, который можно повторить на обычной кухне.

Styler делится интересным рецептом со ссылкой на видео в Instagram шеф-повара и рассказывает подробно, как его сделать.

Эктор отметил, что абрикосы - один из главных вкусов лета, который следует использовать не только для заготовок. По его словам, если обычные свежие фрукты или варенье уже надоели, следует попробовать именно такой вариант выпечки.

Что нужно для абрикосового пирога

Для приготовления десерта понадобятся простые продукты, которые легко найти дома или в ближайшем магазине:

сливочное масло - 170 г;

яйца - 3 шт.;

ванильный сахар - 1 столовая ложка;

сахар - 150 г;

йогурт - 170 г;

мука - 280 г;

разрыхлитель - 10 г;

абрикосы - 1,5 кг;

тростниковый сахар - 2-3 столовые ложки для посыпания.

Особенность этого рецепта - большое количество фруктов. Именно абрикосы делают пирог сочным и придают ему насыщенный летний вкус.

Как приготовить пирог с абрикосами

Сначала нужно подготовить тесто. Мягкое сливочное масло смешивают с яйцами, ванильным сахаром, обычным сахаром и йогуртом. После этого постепенно добавляют муку и разрыхлитель и замешивают однородную массу.

Далее к тесту прибавляют абрикосы. Их нужно предварительно вымыть, удалить косточки и нарезать по желанию. Фрукты следует перемешивать осторожно, чтобы они не превратились в пюре.

Готовую массу выкладывают в форму для выпечки диаметром примерно 28 см, застеленную пергаментом. Сверху пирог посыпают тростниковым сахаром - он поможет образовать красивую золотистую корочку.

Выпекать десерт нужно при температуре 180 градусов около 60 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из сухого теста.

Летний десерт без сложных ингредиентов

Такой пирог подойдет для семейного чаепития, встречи с друзьями или просто как способ использовать сезонные абрикосы. Благодаря йогурту тесто получается мягким, а большое количество фруктов придает ему сочность.

Рецепты с сезонными продуктами часто становятся фаворитами именно летом - свежие ягоды и фрукты позволяют приготовить десерт без лишних сложностей. Абрикосовый пирог от Эктора Хименеса-Браво - один из таких вариантов, который легко повторить даже без большого кулинарного опыта.

А вы пробовали готовить такой пирог? Делитесь рецептом с подругой.