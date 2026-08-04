Выбросьте это немедленно! 9 вещей на кухне, которые безнадежно устарели

Современная кухня - это не обязательно о дорогом ремонте и дизайнерской мебели. Иногда, чтобы пространство начало выглядеть иначе, достаточно просто избавиться от лишнего. Некоторые предметы могут сделать даже аккуратную кухню визуально захламленной. К тому же, отдельные вещи просто перестают быть удобными и практичными.

Styler посоветует, что следует убрать из кухни уже сейчас и чем можно заменить устаревшие вещи.

Яркие пластиковые доски для нарезки

Цветные пластиковые доски с многочисленными царапинами - точно не будут лучшим дополнением для современной кухни. Со временем они теряют аккуратный вид, а в многочисленных бороздках могут накапливаться остатки пищи и грязь.

Пластиковые доски давно вышли из моды (фото: magnific.com)

Если доска давно потеряла первоначальный вид, рекомендуем ее заменить. Для ежедневного использования лучше выбрать качественную деревянную доску или вариант из камня - они выглядят более сдержанно и стильно.

Холодильник, увешанный магнитами

Один-два памятных магнитика могут напоминать о приятном путешествии, но когда ими закрыты почти все дверцы холодильника - пространство сразу выглядит перегруженным.

Если не хочется расставаться с сувенирами, можно оставить несколько самых любимых, а остальное все же лучше собрать в отдельную коллекцию - так кухня будет выглядеть гораздо аккуратнее.

Полотенца с надписями и пестрыми рисунками

Кухонный текстиль тоже оказывает влияние на общее восприятие интерьера. Полотенца с большими надписями, изображениями овощей, фруктов или чересчур яркими цветочными принтами могут визуально удешевлять пространство.

Попытайтесь заменить их на однотонные модели из льна или хлопка. Нейтральные оттенки легко сочетаются между собой и придают кухне более современный вид.

Массивная подставка с ножами

Большие деревянные подставки с целым набором ножей занимают много места на рабочей поверхности. К тому же большинство людей регулярно используют лишь несколько из них.

Вместо громоздкой конструкции можно выбрать компактную металлическую или деревянную подставку. Еще один вариант - хранить ножи в ящике, если это позволяет организация кухни.

Массивным подставкам с ножами не место на современной кухне (фото: magnific.com)

Кислотно-яркие лопатки и кухонные принадлежности

Неоновые зеленые, розовые или оранжевые лопатки могут выбиваться из общей стилистики кухни, особенно если их много.

Для более сдержанного интерьера лучше подобрать набор принадлежностей в одном цвете или предпочесть деревянные и металлические аксессуары.

Клеенка или скатерть с большим принтом

Яркая клеенка с цветами, фруктами или другими рисунками может сразу изменить облик кухни, причем не всегда к лучшему.

Если хочется добавить уют, попытайтесь заменить ее на однотонную текстильную дорожку или лаконичную скатерть. А если поверхность стола сама по себе выглядит хорошо, ее можно вообще оставить без покрытия.

Декоративные тарелки на стенах

Когда декоративные тарелки были популярным способом украсить кухню или столовую. Сегодня такой декор часто выглядит несколько устаревшим и перегружает стены.

Если хочется добавить кухне индивидуальности, можно обратить внимание на современные постеры, минималистичные картины или одну большую декоративную композицию.

Пластиковые контейнеры разных цветов и форм

Множество разноцветных контейнеров разного размера не только занимает много места, но и создает ощущение хаоса в кухонных шкафчиках.

Гораздо аккуратнее будет смотреться коллекция одинаковых контейнеров. Для круп, макарон и других сухих продуктов можно использовать прозрачные стеклянные банки - так сразу видно, что именно в них хранится.

Чашки с рекламными логотипами

Посуда с логотипами магазинов, компаний или старыми надписями часто скапливается годами. В результате на кухне может собраться целая коллекция разношерстных чашек, совсем не сочетающихся между собой.

Чашка с рекламным логотипом (фото: Getty Images)

Обратите внимание, что мы не советуем в обязательном порядке выбрасывать все ваши любимые чашки. Но если частью из них вы давно не пользуетесь, все же пора освободить место для новой посуды и пространства.

А на вашей кухне есть что-то из вышеперечисленного?