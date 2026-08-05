Удаленно и за 30 тысяч в месяц: украинцы рассказали, существует ли такая работа на самом деле

Кажется, что отдаленная работа, когда ты сам себе босс, это настоящая мечта. Но реально ли найти такие должности и сколько можно заработать?

Styler собрал из Threads интереснейшие истории о людях, которые нашли себя на "дистанцийке" и могут прямо сказать, какие деньги за это получают.

Кем работают удаленно

Первые ответы пришли быстро, и сразу стало ясно, что такие люди действительно существуют. Но почти каждая история содержала одно "но".

"Конечно. Работаю как influencer marketing manager, график свободен, но работы овер много. Зарабатываю гораздо больше 30 тысяч", - пишет одна из участниц обсуждений.

Свободный график не всегда гарантирует мало работы, это один из главных мифов о дистанционной занятости. На самом деле граница между рабочим и личным временем размывается, поэтому многие, кому удается работать удаленно, знают это не понаслышке.

Еще одна пользовательница рассказала, что таких "дистанционок" у нее аж две.

"Существую, имею 2 отдаленных. На зарубежный рынок - бьюти и другие сферы - создаю визуал, монтирую видео. Нравится", - говорит она.

Работа на зарубежный рынок - это один из самых популярных способов зарабатывать больше не выходя из дома. Различные курсы валют делают свое, даже обычный контент-мейкер может зарабатывать гораздо больше, чем его коллега, работающая на украинского клиента.

Удаленно - не означает свободно

Один из самых распространенных стереотипов о дистанционной работе – это легко и комфортно. Реальность часто другая.

А вот логистка зарабатывает больше 30 тысяч, но без выходных.

"Существую, как раз где-то 30к+, работаю фактически 24/7, потому что я логист по Украине и надо быть на "Альо". Легче было бы заниматься чем-то другим и зарабатывать больше и иметь больше свободного времени. Но как есть", - рассказывает она.

Логистика это одна из тех сфер, где дистанционный формат не спасает от постоянной доступности. Телефон всегда рядом, сообщения приходят в любое время, а ноутбук стал частью интерьера. Технически ты дома. Фактически - всегда на работе.

Еще одна участница не раскрыла деталей, но намекнула, что автоматизация решает все.

"Строю систему, которая автоматически формирует отчеты. Доход в разы выше", - написала она.

Автоматизация рутинных процессов - это тренд, который дает возможность зарабатывать больше без пропорционального увеличения рабочих часов. Те, кто научился строить такие системы, действительно выиграют. Но до этого тоже нужно дойти.

Когда все сложнее, чем кажется

Не все ответы были оптимистичны. Больше всего задела история маркетологине с ребенком, потому что в ней узнают себя очень много женщин.

"Как забеременела -пошла на ремоут, получала около тысячи долларов. Как родила - вышла на полставки и теперь, чтобы получать такую же сумму, еще веду два аккаунта в институте. Трудно, хочется одну нормальную работу с нормальной зарплатой... Но понимаю, что с ребенком могу не потянуть вникать в новое", - пишет автор комментария.

За этой историей стоит реальность, с которой сталкиваются тысячи украинских женщин после декрета. Вернуться на полную ставку сложно, особенно когда ребенок имел. Но и на полставки не выжить. Поэтому появляются второй аккаунт, третья "подработка", пятый клиент.

Ну и пока все серьезно обсуждали графики и зарплаты, один комментарий разрядил атмосферу.

"Я думал финансовый мониторинг немного иначе работает", - пошутил комментатор.

А вы знали, сколько зарабатывают дистанционно? Делитесь интересными историями с друзьями.