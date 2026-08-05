Таро-гороскоп на 5 серпня: який знак Зодіаку отримає шанс, який не можна втратити

Астрологи підготували прогноз на 5 серпня за картами Таро. Комусь варто скористатися новими можливостями, а комусь - бути більш уважнішим до знаків долі цього дня.

Styler розповідає, що карти радять кожному знаку Зодіаку і які моменти не варто пропускати.

Овен

Карта Таро: Колісниця

Сьогодні все залежатиме від вашої рішучості. Колісниця радить не відкладати важливі справи, але не тиснути на інших - переможе той, хто збереже самоконтроль.

Телець

Карта Таро: Паж Жезлів

Це день, коли варто подбати про себе, дім і близьких. Паж Жезлів обіцяє приємні новини у фінансах або особистому житті, якщо не поспішатимете з висновками.

Близнюки

Карта Таро: Четвірка Кубків

Перед вами відкриються нові можливості, але скористатися ними зможете лише ви. Четвірка Кубків підказує: сьогодні правильні слова можуть відкрити двері, які ще вчора здавалися зачиненими.

Рак

Карта Таро: Королева Пентаклів

Не всьому, що почуєте, варто вірити. Королева Пентаклів попереджає про приховані мотиви та неоднозначні ситуації, тому краще покладатися на власну інтуїцію.

Лев

Карта Таро: Паж Кубків

Одна з найсильніших карт дня обіцяє успіх і гарний настрій. Якщо давно хотіли заявити про себе або завершити важливу справу, саме час це зробити.

Діва

Карта Таро: Закохані

Перед вами може постати вибір, який вплине на найближче майбутнє. Карта говорить не лише про романтику, а й про чесність із собою та своїми бажаннями.

Терези

Карта Таро: Світ, перевернута

Не все сьогодні піде за планом, і це нормально. Перевернутий Світ радить не нервувати через затримки чи незавершені справи - деякі питання потребують більше часу, ніж здається.

Скорпіон

Карта Таро: Ієрофант

Вашою головною перевагою стане мудрість, а не швидкість. Ієрофант радить дослухатися до досвіду людей, яким довіряєте, та не нехтувати перевіреними правилами.

Стрілець

Карта Таро: Сімка Пентаклів

Удача сьогодні може несподівано опинитися на вашому боці. Карта радить не відмовлятися від нових пропозицій - одна з них здатна приємно здивувати.

Козоріг

Карта Таро: Шістка Кубків, перевернута

Минуле може несподівано нагадати про себе - через спогади, старі фото чи знайому людину. Карта радить не зациклюватися на тому, що вже не повернути, а взяти з цих спогадів лише те, що надихає і додає сил рухатися вперед.

Водолій

Карта Таро: Дев'ятка Мечів

Не намагайтеся вирішити все й одразу. Дев'ятка мечів підказує, що сьогодні найкращий результат принесуть спокій, терпіння та вміння знаходити баланс навіть у складних ситуаціях.

Риби

Карта Таро: Трійка Пентаклів, перевернута

Сьогодні не варто все тягнути на собі. Трійка Пентаклів говорить, що найкращих результатів ви досягнете разом із людьми, які поділяють ваші ідеї та готові підтримати.