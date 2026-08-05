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Главная Гороскопы Венера переходит в Весы: каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября
Гороскопы 05 августа 2026 · 12:00

Венера переходит в Весы: каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября

Изменения могут коснуться денег, партнерства и важных решений
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler Катерина Соловьева Катерина Соловьева Эксперт Астролог
Венера переходит в Весы: каким знакам Зодиака больше всего повезет до сентября

Чего ждать знакам Зодиака до 10 сентября (фото: Freepik)

6 августа Венера, которая отвечает за гармонию, красоту, финансы, творчество, партнерство и отношения, перейдет в знак Весов. В этом положении планета будет находиться до 10 сентября 2026 и может заметно изменить ход событий в важных сферах жизни.

Эксклюзивно для Styler астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака ощутят положительное влияние Венеры, а кому в этот период стоит быть внимательнее.

Что означает переход Венеры в Весы

6 августа Венера осуществит ингрессию к знаку Весов. По словам Соловьевой, это одно из лучших положений планеты.

Венера связана с гармонией, красотой, деньгами, творчеством, искусством, мастерством, талантом и партнерством. В Весах ее влияние может особенно ярко проявиться в отношениях, вопросах сотрудничества, деньгах и творческой реализации.

Астролог рекомендует проверить, в каком секторе личного радикса происходит этот переход. Именно в соответствующей сфере жизни может измениться характер уже продолжающихся процессов.

Венера будет оставаться в седьмом знаке Зодиака до 10 сентября 2026 года.

Кому Венера принесет больше всего удачи

Положительное влияние Венеры в период с 6 августа по 10 сентября больше всего ощутят представители пяти знаков Зодиака:

  • Весы
  • Водолей
  • Близнецы
  • Лев
  • Стрелец.

Для них этот период может открыть новые возможности в отношениях, финансах, творчестве и партнерских проектах. Активности, которые раньше развивались медленно или не давали желаемого результата, способны перейти в новую плоскость.

Особо важными могут стать вопросы, связанные с взаимоотношениями, искусством, дизайном, дипломатией, судопроизводством и общими финансовыми делами.

Кому следует быть осторожнее

Внимательнее к влиянию Венеры в Весах астролог советует отнестись:

  • Козерогам
  • Овнам
  • Раком.

В этот период им следует более осторожно действовать в финансовых вопросах, партнерстве и личных отношениях. Перед важными решениями лучше внимательно оценивать ситуацию и не спешить с выводами.

Какие сферы могут измениться

По словам Соловьевой, с 6 августа по 10 сентября в новую плоскость могут перейти процессы, связанные с:

  • индустрией красоты
  • дизайном
  • искусством
  • творчеством
  • дипломатией
  • судопроизводством
  • партнерством
  • финансами
  • личными и деловыми отношениями.

Этот период может подтолкнуть к обновлению договоренностей, поиску гармонии в отношениях, развитию творческих способностей и изменению подхода к финансовым вопросам.

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Теги: Астрология Знаки Зодиака Гороскоп
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