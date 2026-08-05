Листя помідорів почало скручуватися? Не панікуйте, причина "на поверхні"

Скручене листя на томатах часто змушує городників хвилюватися. Багато хто одразу підозрює хвороби або нестачу добрив, хоча причина може бути значно простішою. Водночас ігнорувати таку зміну теж не варто, адже іноді рослина саме так "просить" про допомогу.

Styler розповідає, чому листя помідорів може скручуватися, коли це не становить небезпеку для загального врожаю та як допомогти рослинам швидко відновитися.

Не кожне скручене листя означає проблему

Якщо верхні або нижні листки почали трохи загортатися всередину, а сам кущ залишається міцним, зеленим і продовжує цвісти та зав'язувати плоди, найімовірніше, панікувати не варто.

У спекотні дні томати часто зменшують площу листкової пластини, щоб випаровувати менше вологи. Таким чином рослина захищається від перегріву й нестачі води. Особливо часто це трапляється під час тривалих періодів спеки, коли температура тримається вище +30 градусів.

Так само листя може тимчасово скручуватися після пересадки, обрізування пасинків або інших стресових процедур. Якщо через кілька днів рослина виглядає здоровою, хвилюватися не потрібно.

Інша справа, коли разом зі скручуванням листя жовтіє, буріє, вкривається плямами, в'яне або припиняє ріст. У такому разі потрібно шукати справжню причину.

Неправильний догляд - найпоширеніша помилка

Одна з популярних причин - порушення режиму поливу. Томати не люблять ні пересихання ґрунту, ні постійного "болота" біля коріння.

Якщо земля довго залишається сухою, листя починає згортатися в трубочку, щоб зберегти вологу. А надмірний полив призводить до нестачі кисню біля коренів, через що рослина теж реагує деформацією листків.

Не менш важливе значення має живлення.

Надлишок азотних добрив стимулює швидке нарощування зеленої маси. Листя стає темно-зеленим, товстим і починає загинатися, а сил на формування плодів у рослини залишається менше.

Водночас дефіцит калію часто проявляється тим, що краї листків закручуються догори, поступово підсихають, а на старому листі може з'являтися жовта облямівка. При нестачі кальцію молоде листя нерідко деформується, а плоди можуть уражатися вершинною гниллю.

Ще одна поширена причина - перегрів кореневої системи. Якщо грунт відкритий і сонце цілий день нагріває його, рослина відчуває додатковий стрес. Саме тому досвідчені городники радять мульчувати грядки скошеною травою, соломою або іншим органічним матеріалом.

Як правильно доглядати за помідорами (фото: magnific.com)

Коли варто запідозрити хвороби або шкідників

Якщо скручування супроводжується мозаїчним забарвленням листя, сильними деформаціями чи різким пригніченням росту, причиною можуть бути вірусні захворювання.

На жаль, вилікувати їх практично неможливо, тому уражені рослини зазвичай видаляють, щоб не заразити сусідні.

Проблему також можуть спричинити дрібні шкідники, а саме:

попелиця,

білокрилка,

павутинний кліщ.

Вони висмоктують сік із молодого листя, через що воно поступово зморщується, скручується та втрачає нормальну форму.

Тому ми рекомендуємо регулярно оглядати не лише верхню, а й нижню сторону листків. Саме там найчастіше ховаються комахи та їхні личинки.

Як запобігти скручуванню листя

Повністю виключити ризик неможливо, але значно зменшити його цілком реально.

Для цього достатньо дотримуватися кількох простих правил:

поливати томати рясно, але не надто часто, орієнтуючись на стан ґрунту;

використовувати мульчу, щоб довше зберігати вологу та захистити коріння від перегріву;

не зловживати азотними добривами після початку цвітіння;

регулярно оглядати кущі на наявність плям, комах і деформацій;

видаляти пасинки поступово, не створюючи для рослини сильного стресу;

забезпечувати хорошу циркуляцію повітря між кущами.

Найголовніше правило - не поспішати відразу обробляти томати хімічними препаратами. Спочатку потрібно уважно оцінити стан рослини. У багатьох випадках достатньо скоригувати полив або підживлення, і вже за кілька днів листя перестане скручуватися, а кущ продовжить нормально розвиватися.