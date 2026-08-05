Серпень на дачі: ці 5 справ потрібно встигнути зробити до початку осені

Останній місяць літа - вирішальний час для тих, хто має власну ділянку. Сад усе ще буяє фарбами та сповнений життя, але літня спека створює серйозне навантаження на рослини.

П'ятьма найважливішими завданнями на серпень для садівників ділиться Styler Експерт з посиланням на експерта із садівництва та дикої природи Джеймс Юенс із компанії Green Feathers.

Створіть "піт-стоп" для комах-запилювачів

Навіть якщо у вас обмаль місця, ви можете суттєво підтримати бджіл, метеликів та інших запилювачів. Організуйте для них невелику зону відпочинку: поставте неглибоку миску з чистою водою і покладіть туди камінці.

Це дозволить комахам безпечно сідати та пити, не ризикуючи потонути. Поруч варто розмістити рослини, які багаті на нектар, наприклад, кущі лаванди або ехінацеї. Воду в такій поїлці потрібно регулярно міняти.

Видаляйте зів'ялі квіти (але не всі)

Щоб клумби виглядали охайно, а рослини не витрачали енергію на утворення насіння, регулярно зрізайте зів'ялі бутони. Це стимулюватиме появу нових квітів. Процедура корисна для троянд, жоржин, космосу та інших літніх квітів.

Проте Джеймс радить робити винятки: залишайте на кущах насіння соняшників, рудбекії та волошок. Вони стануть чудовим і дуже потрібним природним кормом для птахів.

Безпечно підгодовуйте птахів

У серпні птахи все ще дуже активні та продовжують вигодовувати потомство, тому потребують додаткового підгодовування. Але в літню спеку критично важливо дотримуватися гігієни, адже серед птахів стрімко поширюються інфекції, зокрема трихомоноз.

Правила безпечної годівлі:

Мийте та ретельно чистьте годівниці щонайменше раз на тиждень.

Віддавайте перевагу підвісним конструкціям, а не пласким тарілкам.

Давайте поживний корм, який не псується на сонці: насіння соняшника, якісні зернові суміші та борошняних черв'яків.

Регулярно оновлюйте воду у пташиних поїлках.

Поливайте сад з розумом

Полив у спеку вимагає правильного підходу, інакше можна лише нашкодити. Найкращий час для водних процедур - ранній ранок, коли температура ще низька, а випаровування мінімальне.

Вечірній полив також припустимий, але полуденної спеки слід категорично уникати. Експерт рекомендує поливати рослини рідше (кілька разів на тиждень), але дуже рясно. Глибоке зволоження стимулює розвиток міцної кореневої системи, здатної самостійно шукати вологу.

Подбайте про газон

Якщо від непередбачуваної літньої погоди ваша трава стала сухою та плямистою - не панікуйте. Дорослий газон є дуже витривалим і обов'язково відновиться, якщо дати йому спокій.

Замість частого поверхневого поливу, забезпечте йому глибоке зволоження під час тривалої посухи. Крім того, у серпні експерти радять уникати занадто короткої стрижки трави: вищі стебла створюють природну тінь для ґрунту і допомагають набагато краще утримувати вологу.