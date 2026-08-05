Август на даче: эти 5 задач нужно успеть сделать к началу осени

Последний месяц лета - решающее время для тех, кто имеет собственный участок. Сад все еще изобилует красками и полон жизни, но летняя жара создает серьезную нагрузку на растения.

Пятью важнейшими задачами на август для садоводов делится Styler со ссылкой на эксперта по садоводству и дикой природе Джеймс Юэнс из компании Green Feathers.

Создайте "пит-стоп" для насекомых-опылителей

Даже если у вас мало места, вы можете существенно поддержать пчел, бабочек и других опылителей. Организуйте для них небольшую зону отдыха: поставьте неглубокую миску с чистой водой и положите в нее камни.

Это позволит насекомым безопасно садиться и пить, не рискуя утонуть. Рядом следует разместить растения, богатые нектаром, например, кусты лаванды или эхинацеи. Воду в такой поилке нужно регулярно менять.

Удаляйте увядшие цветы (но не все)

Чтобы клумбы выглядели аккуратно, а растения не тратили энергию на образование семян, регулярно срезайте увядшие бутоны. Это будет стимулировать появление новых цветов. Процедура полезна для роз, георгин, космоса и других летних цветов.

Однако Джеймс советует делать исключения: оставляйте на кустах семена подсолнечников, рудбекии и васильков. Они станут отличным и очень нужным природным кормом для птиц.

Безопасно кормите птиц

В августе птицы все еще очень активны и продолжают вскармливать потомство, поэтому требуют дополнительной прикормки. Но в летнюю жару критически важно соблюдать гигиену, ведь среди птиц стремительно распространяются инфекции, в частности трихомоноз.

Правила безопасного кормления:

Мойте и тщательно чистите кормушки по меньшей мере раз в неделю.

Отдавайте предпочтение подвесным конструкциям, а не плоским тарелкам.

Давайте питательный корм, который не портится на солнце: семена подсолнечника, качественные зерновые смеси и мучных червей.

Регулярно обновляйте воду в птичьих поилках.

Поливайте сад с умом

Полив в жару требует правильного подхода, иначе можно только навредить. Лучшее время для водных процедур - раннее утро, когда температура еще низкая, а испарение минимальное.

Вечерний полив также допустим, но полуденной жары следует категорически избегать. Эксперт рекомендует поливать растения реже (несколько раз в неделю), но очень обильно. Глубокое увлажнение стимулирует развитие крепкой корневой системы, способной самостоятельно искать влагу.

Позаботьтесь о газоне

Если от непредсказуемой летней погоды ваша трава стала сухой и пятнистой - не паникуйте. Взрослый газон очень вынослив и обязательно восстановится, если оставить его в покое.

Вместо частого поверхностного полива обеспечьте ему глубокое увлажнение во время длительной засухи. Кроме того, в августе эксперты советуют избегать слишком короткой стрижки травы: высокие стебли создают естественную тень для почвы и помогают гораздо лучше удерживать влагу.