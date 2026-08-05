Ананасы больше не покупаю! Рецепт кабачков от моей свекрови покорил всю семью с первой банки

Если урожай кабачков уже не знаете, куда девать, этот рецепт может стать настоящим открытием. Благодаря ананасовому соку обычные кабачки меняют вкус, аромат и даже внешний вид. В результате получается необычный десерт, который с удовольствием едят даже не любящие этот овощ.

Styler делится простым рецептом кабачков "как ананасы", которые легко приготовить даже тем, кто только начинает делать домашние заготовки.

Почему этот рецепт стал таким популярным

Секрет этой заготовки очень прост. Кабачки почти не имеют собственного яркого вкуса, поэтому хорошо впитывают аромат сиропа. Если использовать ананасовый сок, кусочки становятся полупрозрачными, сочными и напоминают консервированные тропические фрукты.

Для этого рецепта лучше всего брать большие, хорошо созревшие кабачки. Перед приготовлением их следует очистить от кожуры и полностью удалить семена, тогда мякоть будет более плотной и лучше сохранит форму после варки.

Что вам понадобится:

кабачки - 2 кг (очищенные),

ананасовый сок - 900 мл,

сахар - 250 г,

лимонная кислота - 1 чайная ложка.

Как приготовить "псевдоананасы"

Очищенные кабачки нарежьте кубиками примерно по 1 сантиметру.

В кастрюле смешайте ананасовый сок, сахар и лимонную кислоту. Добавьте кабачки, размешайте и поставьте на средний огонь.

После закипания варите ровно 15 минут. За это время кусочки станут почти прозрачными, а кухня наполнится приятным ароматом ананаса.

Пока кабачки варятся, простерилизуйте банки и крышки.

Горячую заготовку разложите в банки почти до самого верха, залейте сиропом и закатайте герметично.

Вкусные консервированные "ананасы" из кабачков (фото: Наталя Крижанівська, Styler)

После этого переверните банки вверх дном, укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Сохранять такую консервацию лучше в прохладном темном месте.

С чем есть такие кабачки

На первый взгляд, может показаться, что это просто необычный десерт. На самом же деле способов использования гораздо больше.

Такие кабачки можно подавать к мороженому, сырникам, блинам или домашней выпечке. Их также добавляют во фруктовые салаты, желе, торты или используют в качестве начинки для пирогов.

А если не сказать гостям, из чего сделана эта заготовка – многие будут уверены, что перед ними обычные консервированные ананасы. Именно поэтому рецепт уже много лет остается в нашей семье одним из самых интересных способов превратить обычные кабачки в необычный зимний вкус.