Об этом не говорят клиентам: работники Авроры, Сильпо и McDonald's раскрыли внутренние секреты

Работа в Авроре, Сильпо или McDonald's кажется обычной, но изнутри все выглядит совсем иначе. Платят ли за разбитый товар, действительно ли чисто в кофемашинах и чего стоит горячая линия супермаркета - бывшие работники наконец-то рассказали всю правду.

Styler собрал интересные ответы работников, откровенно заговоривших о работе в популярных сетях в обсуждении Threads.

Платят ли работники Авроры за разбитый товар

Пожалуй больше всего вопросов у покупателей вызывает тема испорченного товара. Что же происходит, если что-нибудь разбить в магазине? Бывшая работница Авроры развеяла главный миф.

"Работала в Авроре - главное попасть в хороший коллектив. Штрафов нет, быстро учат, ничего сложного. За ненамеренно разбитый товар ничего не платишь - его отнесут на списание", - рассказала она.

И еще бывшая работница добавила неожиданный факт возврата товара.

"Если люди приносят электроприборы – их списывают, а не ставят обратно на витрину", – отметила автор комментария.

Почему так чисто в McDonald's

Пожалуй, больше всего стереотипов существует именно об этой сети. Но бывшие работники их развеяли.

"В Маке можно есть мороженое и пить кофе без страха. Все аппараты моют и дезинфицируют. Плесни в кофемашине нет - моют каждый день", - рассказала одна из бывших работниц.

Другая подтвердила и добавила детали о контроле качества.

"Мак, пожалуй, единственное место, где полный строгач. Постоянное измерение температуры готовой и замороженной продукции. Если после долгой тревоги истек срок булок или донатов - выбрасывают. Все стикерируется по часам. Муравьи или тараканы - постоянный контроль службы", - написала она.

И еще работники высказались об атмосфере внутри.

"Кипиш и хохот это наше все. Матери правда тоже. Весело!", - добавила пользовательница.

Можно ли есть кулинарию из Сильпо

Еще один миф давно волнующий покупателей: можно ли доверять готовой еде в супермаркете.

"Работала в Сильпо в админскладе и хочу сказать, что точно можно есть кулинарию и выпечку. Если где-то есть просроченная продукция - это о человеческом факторе, а не о попытках втюхать. Все работники проходят медосмотр", - рассказала бывшая работница.

И еще она предупредила об одной вещи, которую стоит знать каждому недовольному покупателю.

"Кстати, горячая линия Сильпо - это самое страшное, куда может пожаловаться клиент. Будет разбор всех на магазине", - отметила она.

Честный совет для тех, кто думает, что его не видят

Один из комментариев собрал немало реакций, потому что он касается всех сетей сразу.

"Добрые люди! Если вы хотите что-то украсть и думаете что никто не видит, я вас разочарую. Вас видят. Не позорьтесь", - написала одна из участниц обсуждения.