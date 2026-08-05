Про це не кажуть клієнтам: працівники Аврори, Сільпо і McDonald's розкрили внутрішні секрети

Робота в Авророї, Сільпо чи McDonald's здається звичайною, але зсередини все виглядає зовсім інакше. Чи платять за розбитий товар, чи справді чисто в кавомашинах і чого варта гаряча лінія супермаркету - колишні працівники нарешті розповіли всю правду.

Styler зібрав цікаві відповіді працівників, які відверто заговорили про роботу у популярних мережах в обговоренні Threads.

Чи платять працівники Аврори за розбитий товар

Мабуть найбільше питань у покупців викликає тема зіпсованого товару. Що ж відбувається, якщо щось розбити в магазині? Колишня працівниця Аврори розвіяла головний міф.

"Працювала в Аврорі - головне потрапити в хороший колектив. Штрафів немає, швидко навчають, нічого складного. За ненавмисно розбитий товар нічого не платиш - його віднесуть на списання", - розповіла вона.

І ще колишня працівниця додала несподіваний факт про повернення товару.

"Якщо люди приносять електроприлади - їх списують, а не ставлять назад на вітрину", - зазначила авторка коментаря.

Чому так чисто у McDonald's

Мабуть найбільше стереотипів існує саме про цю мережу. Але колишні працівники їх розвіяли.

"В Маку можна їсти морозиво і пити каву без страху. Всі апарати миють і дезінфікують. Плісняви в кавомашині нема - миють кожен день", - розповіла одна з колишніх працівниць.

Інша підтвердила і додала деталей про контроль якості.

"Мак, мабуть, єдине місце де повний строгач. Постійне вимірювання температури готової і замороженої продукції. Якщо після довгої тривоги скінчився термін булок чи донатів - викидають. Все стікерується по годинах. Мурахи або таргани - постійний контроль служби", - написала вона.

І ще працівники висловилися про атмосферу всередині.

"Кіпіш і регіт це наше все. Матюки правда теж. Весело!", - додала користувачка.

Чи можна їсти кулінарію з Сільпо

Ще один міф який давно хвилює покупців: чи можна довіряти готовій їжі в супермаркеті.

"Працювала в Сільпо в адмінскладі і хочу сказати, що точно можна їсти кулінарію і випічку. Якщо десь є протермінована продукція - це про людський фактор а не про намагання втюхати. Всі працівники проходять медогляд", - розповіла колишня працівниця.

І ще вона попередила про одну річ яку варто знати кожному незадоволеному покупцю.

"До речі гаряча лінія Сільпо - це найстрашніше, куди може поскаржитись клієнт. Буде розбір всіх на магазині", - зазначила вона.

Чесна порада для тих, хто думає, що його не бачать

Один з коментарів зібрав чимало реакцій, бо він стосується всіх мереж одразу.

"Добрі люди! Коли ви хочете щось вкрасти і думаєте що ніхто не бачить, я вас розчарую. Вас бачать. Не позортесь", - написала одна з учасниць обговорення.