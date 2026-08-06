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Головна Тренди Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секунд
Тренди 06 серпня 2026 · 08:02

Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секунд

Задачка здається простою, але більшість застряє на першій же спробі
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секунд

Головоломка з сірниками (фото: Getty Images)

Головоломки з сірниками - це не просто розвага. Поки ви шукаєте відповідь, мозок одночасно будує нові логічні зв'язки, тренує просторове мислення і вчиться відмовлятись від першого очевидного рішення на користь правильного. Саме тому такі задачки так затягують і так тішать, коли відповідь нарешті знайдена.

Styler підготував для вас цікаву головоломку, на вирішення якої буде усього 30 секунд.

Що треба зробити

На картинці нижче ви бачите рівняння яке виглядає неправильним: 90-25=13.

Ваше завдання - переставити лише один сірник так щоб рівність стала математично вірною. Час пішов.

Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секундГоловоломка з сірниками (зображення згенеровано ШІ)

Кілька підказок, якщо застрягли

Не поспішайте з першою ідеєю, вона майже завжди хибна. Спробуйте подивитись на цифри не як на числа а як на набір паличок. Яку паличку можна забрати з однієї цифри і додати до іншої щоб все зійшлось?

Іноді відповідь ховається не там де ви шукаєте.

Правильна відповідь

Готові? Перевіряйте.

Впорається тільки найрозумніший: переставте один сірник і виправте рівняння за 30 секундГоловоломка з сірниками - як розв`язати (зображення згенеровано ШІ)

Потрібно було перемістити один сірник із цифри 9, і вона перетворилась на 3. Так 90 стало 38, і рівняння 38-25=13 стало математично правильним.

Якщо знайшли одразу, то ваше просторове мислення на висоті. Якщо ні - не засмучуйтесь, більшість теж не знаходить з першої спроби!

Раніше Styler пропонував пройти квіз, який розповість про тебе більше, аніж звичайний тест на IQ.

Теги: Цікаві факти
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