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Смачно 05 серпня 2026 · 17:34

Варити не потрібно: як закрити освіжаючий компот із будь-яких фруктів за 15 хвилин

Ідеальний компот на зиму без варіння та стерилізації
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Варити не потрібно: як закрити освіжаючий компот із будь-яких фруктів за 15 хвилин

Компот на зиму без варіння та стерилізації (фото: Getty Images)

Класичний спосіб приготування компотів із довготривалим варінням та стерилізацією банок у великих каструлях поступово відходить у минуле. Справжнім порятунком став простий рецепт напою без варіння.

Цей метод дозволяє зберегти натуральний смак, яскравий колір та максимальну кількість вітамінів у фруктах чи ягодах. Ним ділиться Styler з посиланням на Instagram кулінарки Тетяни Шліхтенко.

Точні пропорції на 3-літрову банку

Щоб компот вийшов помірно солодким, із приємною кислинкою та чудово зберігався протягом усієї зими, важливо дотримуватися правильного співвідношення інгредієнтів. З розрахунку на одну 3-літрову банку вам знадобиться:

  • Будь-які фрукти або ягоди (яблука, сливи, персики, абрикоси чи вишня) - 2-3 склянки;
  • Цукор - від 1/2 до 3/4 склянки (залежно від солодкості обраних фруктів);
  • Лимонна кислота - 2/3 чайної ложки (вона виступає природним консервантом і підкреслює смак);
  • Окріп - близько 2,5 літрів (до самого верху банки).

Покроковий рецепт приготування

Крок 1

Підготовка посуду та плодів. Ретельно вимийте банки з використанням харчової соди та добре сполосніть їх чистою водою. Металеві кришки обов'язково прокип'ятіть протягом кількох хвилин. Фрукти або ягоди переберіть, вимийте та дайте стекти зайвій волозі.

Крок 2

Закладка інгредієнтів. У підготовлену чисту банку викладіть фрукти. Одразу ж засипте вказану кількість цукру та додайте лимонну кислоту.

Крок 3

Заливка та закручування. Закип'ятіть воду. Обережно, щоб скло не тріснуло від перепаду температур, залийте крутий окріп у банку до самого верху і негайно герметично закатайте кришкою.

Крок 4

Додаткова пастеризація. Одразу після закручування обережно переверніть банку догори дном і щільно укутайте її теплою ковдрою або пледом. Залиште банку в такому стані рівно на добу до повного охолодження. Саме процес повільного охолодження під ковдрою замінює тривале варіння та забезпечує надійне консервування.

Варити не потрібно: як закрити освіжаючий компот із будь-яких фруктів за 15 хвилин

Компот без варіння (колаж Styler)

Правила зберігання

Після повного охолодження поверніть банки у звичайне положення та перенесіть їх на тривале зберігання. Ідеальним місцем стане прохолодний льох або підвал.

Раніше Styler ділився геніальним рецептом освіжаючого компоту з агрусу, який схожий на "Мохіто".

Теги: заготовка Рецепти
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