Варить не нужно: как закрыть освежающий компот из любых фруктов за 15 минут

Классический способ приготовления компотов с длительной варкой и стерилизацией банок в больших кастрюлях постепенно уходит в прошлое. Настоящим спасением стал простой рецепт напитка без варки.

Этот метод позволяет сохранить натуральный вкус, яркий цвет и максимальное количество витаминов во фруктах или ягодах. Им делится Styler со ссылкой на Instagram кулинарки Татьяны Шлихтенко.

Точные пропорции на 3-литровую банку

Чтобы компот получился умеренно сладким, с приятной кислинкой и отлично сохранялся на протяжении всей зимы, важно соблюдать правильное соотношение ингредиентов. В расчете на одну 3-литровую банку вам понадобится:

Любые фрукты или ягоды (яблоки, сливы, персики, абрикосы или вишня) - 2-3 стакана;

Сахар - от 1/2 до 3/4 стакана (в зависимости от сладости выбранных фруктов);

Лимонная кислота - 2/3 чайной ложки (она выступает естественным консервантом и подчеркивает вкус);

Кипяток - около 2,5 литров (до самого верха банки).

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1

Подготовка посуды и плодов. Тщательно вымойте банки с использованием пищевой соды и хорошо ополосните их чистой водой. Металлические крышки обязательно прокипятите в течение нескольких минут. Фрукты или ягоды переберите, вымойте и дайте стечь лишней влаге.

Шаг 2

Закладка ингредиентов. В подготовленную чистую банку выложите фрукты. Сразу засыпьте указанное количество сахара и добавьте лимонную кислоту.

Шаг 3

Заливка и закручивание. Вскипятите воду. Осторожно, чтобы стекло не треснуло от перепада температур, залейте кипяток в банку до самого верха и немедленно герметично закатайте крышкой.

Шаг 4

Дополнительная пастеризация. Сразу после закручивания осторожно переверните банку вверх дном и плотно укутайте ее теплым одеялом или пледом. Оставьте банку в таком состоянии ровно в сутки до полного охлаждения. Именно процесс медленного охлаждения под одеялом заменяет длительную варку и обеспечивает надежное консервирование.

Компот без варки (коллаж Styler)

Правила хранения

После полного охлаждения, верните банки в обычное положение и перенесите их на длительное хранение. Идеальным местом станет прохладный погреб или подвал.