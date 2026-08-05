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Главная Люди Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок
Люди 05 августа 2026 · 14:22

Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок

Ее ответ на главный вопрос пользователей оказался не менее забавным, чем само видео
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Нырнула в шарик на 12 млн просмотров: блогерша из мемного видео объяснила смешной поступок

Блогерша, которая стала популярной в сети (коллаж: Styler)

Блогерша под ником solya_shamray стала мемом в соцсети. На своей странице в TikTok она опубликовала эффектное видео с девичника, которое получило большое количество просмотров, лайков и комментариев.

Styler разбирался, о каком видео идет речь и что девушка рассказала о своем забавном поступке.

Какое видео сделало блогершу популярной

На кадрах - веселая вечеринка в уютном деревянном доме. На первом плане сидит девушка с телефоном, а у праздничного стола стоит большой фольгированный воздушный шарик в форме бриллиантового перстня.

Главная героиня видео - девушка в светлой юбке и темном топе - решает эффектно развлечься. Она подходит к двери, разгоняется и с разгона "ныряет" с ног до головы прямо в гигантский шарик-кольцо, словно в бассейн, эпически вылетая за пределы кадра.

На фоне спокойной подруги с телефоном и праздничного стола этот полет выглядит очень смешно.

"Если у вас плохое настроение, то смотрите это видео", - говорится в подписи к видео.

@solya_shamray

не знаю, що саме я хотіла зробити, але вийшло круто

оригінальний аудіозапис - solya_shamray

Как блогерша объяснила свой поступок

Видео начало "вируситься" в сети, так что у девушки начали спрашивать, что именно побудило ее на такой "полет".

"Много вопросов, на что я рассчитывала, что я хотела сделать, и вообще, что творилось в моей голове на этот момент. Ответ один - я не знаю. Наверное, судя по видео, я хотела проскользнуть в кольцо и приземлиться на ноги. Как я хотела это сделать - я не понимаю. Никто этого не знает, это самый сложный вопрос", - объяснила блогерша.

Также она подчеркнула, что утром, проснувшись, не помнила об этом видео. Она спросила у подруг, почему у нее все болит. Тогда они показали ей видео с ее прыжком в шарик.

@solya_shamray Відповідь користувачу @Lera Martynova ВІДПОВІДЬ на найпоширеніше питання

Ранее Styler рассказывал, что делают с вещами при завозе в секондах.

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Теги: Блоггерша
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