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Тренды 05 августа 2026 · 15:52

Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницы

Вы тоже добавляете к "луку" еще одну эффектную вещь? Вот где скрывается проблема
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницы

Почему стильная одежда может выглядеть плохо (коллаж Styler)

Знакомая ситуация: вещь в магазине кажется идеальной, а дома ни один образ не выглядит так, как в голове. Оказывается, проблема часто не в одежде, а в одном простом правиле сочетания.

Styler со ссылкой на пост в Instagram стилиста Елены Шевченко рассказывает, как найти баланс в образах с яркими вещами.

Почему вещь, которая нравится, может испортить весь образ

Часто мы покупаем одежду не случайно. Перед покупкой могли увидеть похожую вещь у блогерши, сохранить красивый образ в Pinterest или просто влюбиться в нее на витрине. А еще она идеально сидела во время примерки - ну как здесь пройти мимо?

Но проблема появляется уже дома, когда мы начинаем совмещать новую покупку с другими любимыми вещами.

Особенно часто это случается с яркой одеждой. Нас привлекает необычный цвет, интересный крой или заметная деталь, но вместо того чтобы дать этой вещи главную роль, мы добавляем еще несколько акцентов.

В результате образ начинает "конкурировать сам с собой".

Красный жакет, который потерялся среди деталей

Стилистка Елена Шевченко показала это на конкретном примере - образе с алым жакетом.

На первый взгляд кажется, что все вещи отдельно красивы: броский пиджак, блуза с принтом, интересная сумка, яркие колготки. Но вместе они производят совсем другое впечатление.

В верхней части образа сразу соревнуются несколько деталей: принт, ремень, пуговицы и очки. Глаза не понимают, за что зацепиться в первую очередь.

Отдельно добавляет дисбаланс сумка - ее коричневый ретро-оттенок будто живет в другой стилистической истории. Она не поддерживает образ, а создает еще один особый акцент.

Также стилист обращает внимание на длину сарафана и сочетание с колготками и босоножками. Из-за этих деталей образ может выглядеть перегруженным и даже напоминать не продуманный стильный комплект, а случайное сочетание всего самого лучшего.

Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницыСтилистка рассказала о распространенной ошибке (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Главное правило стильного образа

По словам Елены Шевченко, одна из самых распространенных ошибок - когда в образе одновременно пытаются сделать акцент на всем.

Работает простое правило: в комплекте должен быть один солист, а все остальное - фон.

Это может быть:

  • яркий жакет
  • необычная блуза
  • заметная сумка
  • акцентная обувь
  • цветные колготки.

Но лучше не собирать все эти элементы в одном виде.

Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницыСтилистка рассказала, как носить яркие вещи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как правильно носить яркие и акцентные вещи

В случае с красным жакетом именно он должен быть главной деталью. Поэтому рядом с ним лучше оставить спокойный верх, простую сумку и ясную обувь.

Яркие колготки могут остаться в образе, но тогда другие вещи должны быть максимально сдержанными, чтобы поддержать жакет, а не соперничать с ним.

Стильный образ - это не количество красивых вещей, а то, как они работают вместе. Иногда, чтобы любимая вещь наконец-то "заиграла", нужно не добавить еще что-то, а наоборот - убрать лишнее.

Вещи красивые, а образ странный: стилист объяснила ошибку, которую делают все модницыС чем носить акцентные вещи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Ранее Styler рассказывал о том, что стилист назвала 5 вещей, которые кричат о безвкусице.

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