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Главная Люди Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя
Люди 05 августа 2026 · 16:48

Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя

Артиста трудно узнать без образа загадочного воина из культовой франшизы
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя

Одед Фер в молодые годы и сейчас (коллаж: Styler)

В конце 90-х приключенческий фильм "Мумия" стал одним из самых успешных хитов своего времени, а его персонажи быстро стали любимыми среди зрителей во всем мире. Среди них особое место занял загадочный воин Ардет Бэй, роль которого сыграл актер Одед Фер. Его герой хоть и не являлся главным персонажем истории, но запомнился многим.

О том, как изменился актер и чем он занимается сегодня, расскажет Styler.

Роль, которая вознесла на пик славы

Для Одеда Фера роль Ардета Бэя стала подлинным прорывом в большом кино. В ленте 1999 года он сыграл воина меджаев - представителя древнего ордена, веками охранявшего тайны Египта.

Его герой помогал Рику О'Коннеллу и Эвелин противостоять воскресшему жрецу Имхотепу. Ардет Бэй был спокойным, сильным и почти загадочным персонажем, появлявшимся в самые напряженные моменты фильма.

Как сейчас выглядит актер, ставший любимцем фанатов культового фильма

Образ воина настолько понравился зрителям, что Одед Фер вернулся к роли в продолжении "Мумия возвращается" в 2001 году. Именно эта франшиза принесла актеру международную популярность и открыла перед ним дверь в новые крупные проекты.

Ардет Бей из культовой &quot;Мумии&quot;: как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного герояАктер Одед Фер в фильме "Мумия" (скриншот)

После успеха Мумии Фер продолжил сниматься в кино и сериалах. Он сыграл Карлоса Оливейру в фильмах "Обитель зла", а также получил роли в популярных телевизионных проектах.

"Все женщины - ведьмы" и другие известные роли

Еще одним запомнившимся поклонникам персонажем стал Занку из культового сериала "Все женщины - ведьмы". Фер появился в финальном сезоне шоу, где сыграл могущественного демона, ставшего одним из главных противников главных героинь.

Занку, Балтазор и Барбас: как в реальной жизни выглядят злые демоны из "Все женщины – ведьмы"Демон Занку из сериала "Все женщины-ведьмы" (скриншот)

Несмотря на негативный характер персонажа, актеру удалось сделать его интересным и харизматичным. Для многих зрителей именно эта роль стала еще одним подтверждением того, что Фер отлично справляется с загадочными и неоднозначными образами.

Также актер появлялся в сериалах "Звездный путь: Дискавери", "Тайные операции" и других телевизионных проектах. Он часто выбирал роли в фантастических, приключенческих и драматических историях, где мог показать свою харизму.

Чем живет Одед Фер сейчас

Сегодня актеру уже 54 года. Фер продолжает работать в киноиндустрии, хотя уже не так часто появляется на экранах, как на пике своей популярности.

Он поддерживает связь с поклонниками и периодически вспоминает свои известные роли. Недавно Фер вызвал волну ностальгии среди фанатов Мумии, когда опубликовал видео, на котором попытался повторить образ Ардета Бэя.

Зрители сразу узнали в нем героя из культовой франшизы и отметили, что даже много лет спустя актер сохранил ту же узнаваемую харизму.

Личная жизнь и семья актера

В отличие от многих голливудских знаменитостей, Одед Фер не любит выставлять приватную жизнь напоказ. Актер много лет состоит в браке с продюсером Рондой Толлефсон.

Ардет Бей из культовой &quot;Мумии&quot;: как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного герояОдед Фер с супругой (фото: instagram.com/fehr.oded)

Супруги воспитывают троих детей - сына и двух дочерей. Фер редко рассказывает о семье в публичном пространстве, предпочитая спокойную жизнь без внимания камер.

Ардет Бей из культовой &quot;Мумии&quot;: как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного герояОдед Фер - как выглядит актер сегодня (фото: instagram.com/fehr.oded)

Несмотря на многолетнюю карьеру в Голливуде, он сохраняет баланс между работой и семьей и не стремится постоянно находиться в центре внимания.

Возвращение в "Мумию"

Много лет спустя после выхода оригинальной трилогии Одед Фер снова появится в мире "Мумии". Актер присоединился к касте нового фильма и вернется к роли Ардета Бэя.

Новая картина станет полноценным продолжением классической трилогии. Вместе с Фером в фильме снова появятся Брендан Фрейзер и Рэйчел Уайз, исполнившие главные роли в первых частях.

Что касается премьеры, то выход новой "Мумии" запланирован на 15 октября 2027 года. Сможет ли продолжение повторить успех легендарного фильма 1999 года - покажет время, однако возвращение любимых героев уже стало большим событием для поклонников франшизы.

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Теги: Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Актеры Фильмы
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