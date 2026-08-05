Ардет Бей из культовой "Мумии": как за 25 лет изменился актер, который сыграл отважного героя

В конце 90-х приключенческий фильм "Мумия" стал одним из самых успешных хитов своего времени, а его персонажи быстро стали любимыми среди зрителей во всем мире. Среди них особое место занял загадочный воин Ардет Бэй, роль которого сыграл актер Одед Фер. Его герой хоть и не являлся главным персонажем истории, но запомнился многим.

О том, как изменился актер и чем он занимается сегодня, расскажет Styler.

Роль, которая вознесла на пик славы

Для Одеда Фера роль Ардета Бэя стала подлинным прорывом в большом кино. В ленте 1999 года он сыграл воина меджаев - представителя древнего ордена, веками охранявшего тайны Египта.

Его герой помогал Рику О'Коннеллу и Эвелин противостоять воскресшему жрецу Имхотепу. Ардет Бэй был спокойным, сильным и почти загадочным персонажем, появлявшимся в самые напряженные моменты фильма.

Как сейчас выглядит актер, ставший любимцем фанатов культового фильма

Образ воина настолько понравился зрителям, что Одед Фер вернулся к роли в продолжении "Мумия возвращается" в 2001 году. Именно эта франшиза принесла актеру международную популярность и открыла перед ним дверь в новые крупные проекты.

Актер Одед Фер в фильме "Мумия" (скриншот)

После успеха Мумии Фер продолжил сниматься в кино и сериалах. Он сыграл Карлоса Оливейру в фильмах "Обитель зла", а также получил роли в популярных телевизионных проектах.

"Все женщины - ведьмы" и другие известные роли

Еще одним запомнившимся поклонникам персонажем стал Занку из культового сериала "Все женщины - ведьмы". Фер появился в финальном сезоне шоу, где сыграл могущественного демона, ставшего одним из главных противников главных героинь.

Демон Занку из сериала "Все женщины-ведьмы" (скриншот)

Несмотря на негативный характер персонажа, актеру удалось сделать его интересным и харизматичным. Для многих зрителей именно эта роль стала еще одним подтверждением того, что Фер отлично справляется с загадочными и неоднозначными образами.

Также актер появлялся в сериалах "Звездный путь: Дискавери", "Тайные операции" и других телевизионных проектах. Он часто выбирал роли в фантастических, приключенческих и драматических историях, где мог показать свою харизму.

Чем живет Одед Фер сейчас

Сегодня актеру уже 54 года. Фер продолжает работать в киноиндустрии, хотя уже не так часто появляется на экранах, как на пике своей популярности.

Он поддерживает связь с поклонниками и периодически вспоминает свои известные роли. Недавно Фер вызвал волну ностальгии среди фанатов Мумии, когда опубликовал видео, на котором попытался повторить образ Ардета Бэя.

Зрители сразу узнали в нем героя из культовой франшизы и отметили, что даже много лет спустя актер сохранил ту же узнаваемую харизму.

Личная жизнь и семья актера

В отличие от многих голливудских знаменитостей, Одед Фер не любит выставлять приватную жизнь напоказ. Актер много лет состоит в браке с продюсером Рондой Толлефсон.

Одед Фер с супругой (фото: instagram.com/fehr.oded)

Супруги воспитывают троих детей - сына и двух дочерей. Фер редко рассказывает о семье в публичном пространстве, предпочитая спокойную жизнь без внимания камер.

Одед Фер - как выглядит актер сегодня (фото: instagram.com/fehr.oded)

Несмотря на многолетнюю карьеру в Голливуде, он сохраняет баланс между работой и семьей и не стремится постоянно находиться в центре внимания.

Возвращение в "Мумию"

Много лет спустя после выхода оригинальной трилогии Одед Фер снова появится в мире "Мумии". Актер присоединился к касте нового фильма и вернется к роли Ардета Бэя.

Новая картина станет полноценным продолжением классической трилогии. Вместе с Фером в фильме снова появятся Брендан Фрейзер и Рэйчел Уайз, исполнившие главные роли в первых частях.

Что касается премьеры, то выход новой "Мумии" запланирован на 15 октября 2027 года. Сможет ли продолжение повторить успех легендарного фильма 1999 года - покажет время, однако возвращение любимых героев уже стало большим событием для поклонников франшизы.