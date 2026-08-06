Таро-гороскоп на 6 серпня: кому обіцяють успіх, а кому - випробування

Що підготував для вас цей день - несподіваний шанс, важливий урок чи привід зупинитися? Астрологи дали прогноз за картами Таро для кожного знака Зодіаку на 6 серпня.
Styler розповідає, що карти радять робити в цей день кожному знаку Зодіаку.
Овен
Карта Таро: Імператор
Сьогодні все залежатиме від вашої рішучості. Якщо давно відкладали важливу розмову чи рішення, саме час узяти ситуацію під контроль.
Телець
Карта Таро: Зірка
День подарує привід для оптимізму. Навіть невелика приємна подія може повернути віру в себе та надихнути на новий початок.
Близнюки
Карта Таро: Колесо Фортуни
Доля може несподівано змінити ваші плани. Будьте відкритими до нових можливостей - випадковий збіг обставин здатен зіграти вам на руку.
Рак
Карта Таро: Місяць
Не все сьогодні буде таким, як здається на перший погляд. Довіряйте інтуїції, але не поспішайте робити висновки, доки не отримаєте всі факти.
Лев
Карта Таро: Сонце
Один із найвдаліших днів тижня для вас. Хороші новини, приємні зустрічі або заслужене визнання можуть суттєво підняти настрій.
Діва
Карта Таро: Самітник
Не бійтеся ненадовго сповільнитися. Саме пауза допоможе зрозуміти, куди рухатися далі і які рішення зараз будуть правильними.
Терези
Карта Таро: Закохані
Перед вами може постати вибір, який вплине на найближче майбутнє. Не орієнтуйтеся лише на чужу думку - сьогодні важливо почути себе.
Скорпіон
Карта Таро: Сила
Ваша витримка стане головною перевагою. Навіть якщо хтось спробує вивести вас із рівноваги, спокій допоможе отримати бажаний результат.
Стрілець
Карта Таро: Колісниця
День сприятливий для активних дій, поїздок і старту нових справ. Не відкладайте те, що можна зробити вже сьогодні.
Козоріг
Карта Таро: Справедливість
Усі рішення варто ухвалювати максимально чесно та виважено. Те, що сьогодні здається дрібницею, незабаром може зіграти важливу роль.
Водолій
Карта Таро: Маг
Ваші ідеї матимуть більше шансів на успіх, ніж здається. Не бійтеся проявити ініціативу - сьогодні ви здатні приємно здивувати навіть себе.
Риби
Карта Таро: Верховна Жриця
Не поспішайте відкривати всі свої плани оточенню. День підходить для спостережень, внутрішніх відкриттів і рішень, які варто приймати без зайвого шуму.
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