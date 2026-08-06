Таро-гороскоп на 6 августа: кому обещают успех, а кому - испытание

Что подготовил для вас этот день - неожиданный шанс, важный урок или повод остановиться? Астрологи дали прогноз по картам Таро для каждого знака Зодиака на 6 августа.
Styler рассказывает, что карты советуют делать в этот день каждому знаку Зодиака.
Овен
Карта Таро: Император
Сегодня все будет зависеть от вашей решительности. Если давно откладывали важный разговор или решение, пора взять ситуацию под контроль.
Телец
Карта Таро: Звезда
День подарит повод для оптимизма. Даже небольшое приятное событие может вернуть в себя и вдохновить на новое начало.
Близнецы
Карта Таро: Колесо Фортуны
Судьба может внезапно изменить ваши планы. Будьте открыты к новым возможностям - случайное стечение обстоятельств способно сыграть вам на руку.
Рак
Карта Таро: Луна
Не все сегодня будет таким, как кажется на первый взгляд. Доверяйте интуиции, но не торопитесь делать выводы до тех пор, пока не получите все факты.
Лев
Карта Таро: Солнце
Один из самых удачных дней недели для вас. Хорошие новости, приятные встречи или заслуженное признание могут существенно поднять настроение.
Дева
Карта Таро: Отшельник
Не бойтесь ненадолго замедлиться. Именно пауза поможет понять, куда двигаться дальше и какие решения сейчас будут верными.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Перед вами может предстать выбор, который окажет влияние на ближайшее будущее. Не ориентируйтесь только на чужое мнение - сегодня важно услышать себя.
Скорпион
Карта Таро: Сила
Ваша выдержка станет основным преимуществом. Даже если кто-то попытается вывести вас из равновесия, спокойствие поможет получить желаемый результат.
Стрелец
Карта Таро: Колесница
День благоприятен для активных действий, поездок и старта новых дел. Не откладывайте то, что можно сделать уже сегодня.
Козерог
Карта Таро: Справедливость
Все решения следует принимать максимально честно и взвешенно. То, что сегодня кажется пустяком, в скором времени может сыграть важную роль.
Водолей
Карта Таро: Маг
Ваши идеи будут иметь больше шансов на успех, чем кажется. Не бойтесь проявить инициативу - сегодня вы способны приятно удивить даже себя.
Рыбы
Карта Таро: Верховная Жрица
Не спешите открывать все свои планы окружению. День подходит для наблюдений, внутренних открытий и решений, которые следует принимать без лишнего шума.
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