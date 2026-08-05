Гороскоп до конца лета: кому следует готовиться к карьерным взлетам и раскрытию тайн

Август этого года обещает быть очень мощным и насыщенным на астрологические события месяцем.

Что же обещают звезды каждому знаку Зодиака, расскажет Styler со ссылкой на астрологов из Daily Express.

Известная астролог Инбаал Хонигман поделилась подробным прогнозом, предупредив про сразу несколько судьбоносных явлений. Главными событиями месяца станут два затмения и открытия энергетического портала Ворота Льва, которые заставят многих пересмотреть свои жизненные приоритеты.

Ворота Льва и неожиданный успех

Традиционно период Ворот Льва ассоциируется с датой 08.08, однако эксперт отмечает, что это энергетическое влияние будет продолжаться в течение многих дней месяца, пока звезда Сириус будет видна на утреннем небе. Это время невероятной смелости, силы и новых достижений, которые больше всего почувствуют на себе Львы.

Уже 12 августа нас ждет полное Солнечное затмение в знаке Льва. По словам астрологины, это событие станет мощным катализатором успеха. Затемнение буквально вытолкнет многих из зоны комфорта, заставив действовать решительно и достигать поставленных целей.

Время истины: Лунное затмение в Рыбах

Вторая половина месяца принесет кардинально другие энергии. 28 августа произойдет Лунное затмение в знаке Рыб. Это магическая дата, когда падают маски, а все скрытые секреты выходят наружу.

Затемнение - это всегда время начала и конца, поэтому конец месяца идеально подходит для того, чтобы избавиться от всего лишнего и решить, что вы хотите унести с собой в осень, а что навсегда оставить в прошлом.

Что ждет знаков Зодиака в августе

Для каждого представителя зодиакального круга август приготовил собственные испытания и подарки:

Овны, Девы и Козероги

Вы будете сфокусированы на сложных задачах, работе и поиске нестандартных решений. Планеты потребуют терпения и замедления привычного ритма.

Тельцы и Весы

Вами будет управлять Венера. Начало месяца принесет стабильность, а потом наступит невероятно благоприятный период для обустройства дома, романтики и наслаждения вниманием тайных поклонников.

Близнецы и Раки

Боевое влияние Марса вынудит вас активно отстаивать свои интересы и не мириться с несправедливостью. Ваша интуиция накалится до максимума.

Львы и Стрельцы

Настоящие любимцы удачи в этом месяце. Юпитер в Леви гарантирует безумный успех в финансах, карьере и личной жизни.

Скорпионы и Водолеи

Ретроградный Плутон заставит вас переосмыслить свои жизненные ценности, уделить больше внимания благотворительности и одновременно научиться заботиться о собственных потребностях.

Рыбы

Затемнение в вашем знаке поможет экологически проститься с токсичным окружением и освободить место для новых творческих проектов и любви.