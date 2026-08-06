Справится только самый умный: переставьте одну спичку и исправьте уравнение за 30 секунд

Головоломки со спичками - это не просто развлечение. Пока вы ищете ответ, мозг одновременно строит новые логические связки, тренирует пространственное мышление и учится отказываться от первого очевидного решения в пользу правильного. Именно поэтому такие задачки так затягивают и так радуют, когда ответ наконец-то найден.

Styler подготовил вам интересную головоломку, на решение которой будет всего 30 секунд.

Что нужно сделать

На картинке ниже вы видите уравнение, которое выглядит неправильным: 90-25=13.

Ваша задача - переставить только одну спичку так чтобы равенство стало математически верным. Время пошло.

Головоломка со спичками (изображение сгенерировано ИИ)

Несколько подсказок, если застряли

Не торопитесь с первой идеей, она почти всегда ошибочна. Попытайтесь посмотреть на цифры не как на числа, а как на набор палочек. Какую палочку можно забрать из одной цифры и добавить в другую, чтобы все сошлось?

Иногда ответ скрывается не там, где вы ищете.

Правильный ответ

Готовы? Проверяйте.

Головоломка со спичками - как развязать (изображение сгенерировано ИИ)

Требовалось переместить одну спичку из цифры 9, и она превратилась в 3. Так 90 стало 38, и уравнение 38-25=13 стало математически правильным.

Если нашли сразу, ваше пространственное мышление на высоте. Если нет - не огорчайтесь, большинство тоже не находит с первой попытки!