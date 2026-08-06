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Полезное 06 августа 2026 · 09:56

Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели

Как защитить овощи от адского солнца и засухи
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Аномальная жара сжигает грядки: 4 эффективных способа спасти овощи от гибели

Советы по спасению овощей от жары (фото: magnific)

Продолжительная летняя жара и изнуряющее солнце становятся настоящим испытанием для огородников. Когда температура воздуха превышает +30 градусов, большинство сельскохозяйственных культур испытывают сильный стресс.

Как не потерять весь урожай и защитить овощи - рассказываем в материале Styler.

Затенение грядок

Самый эффективный способ оградить растения от прямых ультрафиолетовых лучей создать для них искусственную тень. Это позволяет снизить температуру на поверхности листьев на 5-8 градусов.

Затеняющая сетка

Специальная сетка со степенью затенения 45-60% является лучшим решением для томатов, перца и баклажанов. Она рассеивает агрессивный солнечный свет, но оставляет достаточное освещение для фотосинтеза.

Белое агроволокно

Легкий материал (плотностью 17–30 г/м²) можно натянуть на дуги или просто накинуть на высокорослые растения. Оно отлично отражает солнечные лучи.

Подручные средства

Если специальных материалов нет, используйте старые тюлевые занавески, простыни или ветки деревьев с густыми листьями.

Мульчирование

На открытом солнце верхний слой почвы может прогреваться до +50 градусов, из-за чего корни растений буквально "завариваются", а влага улетучивается за несколько часов. Покрытие земли мульчей решает эту проблему.

Покройте междурядья и землю вокруг кустов слоем 5–10 сантиметров. Для этого отлично подойдут:

  • Сухая скошенная трава или сено;
  • Солома;
  • Опилки или древесная щепа.

Мульча работает как термос: она не дает почвы перегреваться днем, сохраняет влагу после полива и сдерживает рост сорняков.

Правильный режим полива

В жаркие дни ошибки с поливом могут совсем уничтожить растения.

Время полива

Увлажнять почву нужно исключительно на рассвете (до 7:00–8:00 утра) или поздним вечером, когда солнце уже зашло. Вечерний полив лучше, ведь за ночь растения успевают полностью насытиться влагой.

Способ

Поливайте растения строго под корень. Капли воды на листьях под прямым солнцем работают как маленькие линзы, вызывая тяжелые ожоги.

Глубина

Лучше поливать реже, но обильно (на глубину 20-30 см), чем каждый день увлажнять только поверхностный слой.

Чего категорически нельзя делать во время жары

Чтобы не навредить огороду еще больше, соблюдайте важные оговорки от специалистов:

  • Не пасынкуйте и не обрезайте листья: В жару листья служат естественным щитом для плодов. Если открыть плоды томатов или перца, они сгорят за один день.
  • Удерживайтесь от подкормки: Не вносите концентрированные минеральные удобрения и свежий навоз в сухую почву - это приведет к ожогам корневой системы.
  • Не разрыхляйте сухую землю: Это ускорит испарение остатков влаги из более глубоких слоев.

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Теги: Сад и огород Советы
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