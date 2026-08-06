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Главная Тренды Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома
Тренды 06 августа 2026 · 08:43

Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома

Минимализм и здоровый блеск - именно такой маникюр сегодня называют символом "тихой роскоши"
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые "голые ногти" дома

Маникюр "голые ногти" в стиле "тихой роскоши" (фото: )

Яркие цвета, стразы и сложный нейл-арт постепенно уступают место естественности. Один из самых горячих трендов последнего времени - naked nails, или "голые ногти". Его уже полюбили знаменитости, модные инфлюэнсеры и поклонницы стиля quiet luxury, ассоциирующегося со сдержанной элегантностью.

Styler рассказывает, почему этот маникюр стал так популярен и как легко сделать его дома без похода в салон.

Что такое маникюр "голые ногти" и почему он стал трендом

Название может сбивать с толку, ведь речь идет не о полном отказе от маникюра. Напротив - ногти должны выглядеть максимально ухоженными, здоровыми и естественными, будто на них совсем нет покрытия.

Главная идея этого тренда - подчеркнуть красоту натуральных ногтей, а не скрыть ее под толстым слоем геля или сложным дизайном. Если лак и используют, то чаще всего это прозрачные, молочные или нежно-розовые оттенки, только придающие легкому блеску.

Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые &quot;голые ногти&quot; домаНежные оттенки подчеркивают красоту ногтей (фото: pinterest.com)

Именно такая сдержанность и сделала naked nails одним из символов "тихой роскоши".

Этот стиль выбирают женщины, желающие, чтобы руки выглядели дорого и аккуратно без лишних деталей.

Как сделать трендовые "голые ногти" дома - пошаговая инструкция

Повторить такой маникюр гораздо проще, чем кажется. Для этого не требуются профессиональные навыки или дорогостоящее оборудование.

Шаг 1. Полностью удалите старое покрытие

Сначала снимите лак или гель-лак, если он есть. Затем хорошо вымойте руки с мылом и высушите их полотенцем.

Чистая ногтевая пластина поможет оценить ее состояние и сделать маникюр максимально аккуратным.

Шаг 2. Придайте ногтям природную форму

Подпилите ногти пилочкой, двигаясь только в одном направлении.

Для тренда naked nails лучше всего подходят короткие или средней длины ногти с мягким овалом или скругленным квадратом. Именно такая форма имеет естественный и ухоженный вид.

Шаг 3. Позаботьтесь о кутикуле

Нанесите средство для размягчения кутикулы или удерживайте пальцы несколько минут в теплой воде.

После этого аккуратно отодвиньте кутикулу апельсиновой палочкой. Если есть заусеницы, их можно осторожно срезать стерильными кусачками.

Полностью удалять кутикулу не нужно - в этом маникюре важна естественность.

Шаг 4. Легко отполируйте ногти

Мягким бафом пройдитесь по поверхности каждого ногтя.

Цель - не сделать ноготь идеально гладким, а лишь убрать мелкие неровности и добавить естественный блеск. Слишком интенсивная полировка может, наоборот, ослабить ногтевую пластину.

Шаг 5. Нанесите уходное масло

Несколько капель масла вотрите в кутикулу и ногти легкими массирующими движениями.

Именно этот этап помогает сделать руки ухоженными даже без цвета.

Шаг 6. Хорошо увлажните руки

После растительного масла воспользуйтесь питательным кремом для рук.
Не торопитесь - дайте средству полностью впитаться. Увлажненная кожа делает маникюр гораздо более чистоплотным.

Шаг 7. При желании нанесите прозрачное покрытие
Если хочется немного более выраженного эффекта, используйте прозрачный лак, укрепляющую базу или молочное покрытие.

Главное правило - ногти должны выглядеть естественно, будто на них нет декоративного лака.

Маникюр, который выбирают миллионерши: как сделать трендовые &quot;голые ногти&quot; домаТрендовый маникюр "голые ногти" выглядит дорого и эффектно (фото: pinterest.com)

Что понадобится

Чтобы сделать трендовый маникюр дома, достаточно иметь:

  • пилочку для натуральных ногтей;
  • баф для деликатной полировки;
  • апельсиновые палочки;
  • ремувер для кутикулы;
  • стерильные кусачки (только при необходимости);
  • масло для кутикулы;
  • крем для рук;
  • прозрачную или молочную базу (по желанию).

Каких ошибок лучше избегать

Даже такой простой маникюр можно легко испортить, если пренебрегать уходом.

Не стоит слишком сильно полировать ногти, срезать полностью кутикулу или наносить толстые слои лака. Еще одна распространенная ошибка - забывать о ежедневном увлажнении рук и кутикулы.

Именно регулярный уход, а не сложный дизайн является главным секретом этого тренда. Красивые "голые ногти" - это прежде всего здоровые ногти, не требующие большого количества декоративного покрытия.

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А также делился ошибками, которые допускают модницы, создавая стильные образы.

Теги: Ногти Тренды
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