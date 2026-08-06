Открыла банку и борщ почти готов: эта заправка сэкономит зимой время и деньги

Подготовить основу для борща можно еще летом, когда овощи, особенно помидоры, вкуснее и доступнее. Такая заправка поможет зимой готовить первое блюдо быстрее и без лишних хлопот.
Styler со ссылкой на видео в Instagram блогерши Ptashka Nadia рассказывает рецепт борщевой заправки, которая сохраняет вкус лета в банке.
Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит делать запасы по собственному урожаю. Для него подойдут даже небольшие овощи, которые не выросли до идеального размера, но прекрасно нравятся в заготовке.
Борщевая заправка на зиму
Ингредиенты:
- помидоры - 1,5 кг
- буряк - 1,5 кг
- морковь - 500 г
- лук - 500 г
- соль - 1,5 ст. л.
- сахар - 4 ст. л.
- уксус 9% - 100 мл
- растительное масло без запаха - 200 мл
- томатная паста - 200 г.
Как приготовить борщевую заправку
Помидоры измельчите в мясорубке. По желанию их можно предварительно очистить от семян, чтобы заправка имела более нежную текстуру.
Буряк, морковь и лук натрите на терке. Все овощи перелодите в большую кастрюлю, добавьте помидоры и поставьте на огонь.
После закипания варите овощную смесь примерно 15 минут, периодически помешивая.
Далее добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и томатную пасту. Хорошо перемешайте и варите еще 30 минут на умеренном огне без крышки.
Готовую горячую заправку разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем или пледом до полного охлаждения.
Как использовать борщевую заправку зимой
Чтобы приготовить борщ, достаточно сварить мясной или овощной бульон, добавить картофель, капусту и баночку домашней заправки. Она сохранит насыщенный цвет, аромат и вкус пожилых овощей.
Такая заготовка поможет не только сэкономить время, но использовать сезонные овощи максимально выгодно.
Раньше Styler давал рецепт яблочного пирога, который делали наши бабушки.