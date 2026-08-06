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Вкусно 06 августа 2026 · 13:47

Открыла банку и борщ почти готов: эта заправка сэкономит зимой время и деньги

Старый домашний трюк, который облегчит приготовление блюда
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Открыла банку и борщ почти готов: эта заправка сэкономит зимой время и деньги

Как сделать заправку для борща из буряка на зиму (коллаж: Styler)

Подготовить основу для борща можно еще летом, когда овощи, особенно помидоры, вкуснее и доступнее. Такая заправка поможет зимой готовить первое блюдо быстрее и без лишних хлопот.

Styler со ссылкой на видео в Instagram блогерши Ptashka Nadia рассказывает рецепт борщевой заправки, которая сохраняет вкус лета в банке.

Этот рецепт особенно понравится тем, кто любит делать запасы по собственному урожаю. Для него подойдут даже небольшие овощи, которые не выросли до идеального размера, но прекрасно нравятся в заготовке.

Борщевая заправка на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры - 1,5 кг
  • буряк - 1,5 кг
  • морковь - 500 г
  • лук - 500 г
  • соль - 1,5 ст. л.
  • сахар - 4 ст. л.
  • уксус 9% - 100 мл
  • растительное масло без запаха - 200 мл
  • томатная паста - 200 г.

Как приготовить борщевую заправку

Помидоры измельчите в мясорубке. По желанию их можно предварительно очистить от семян, чтобы заправка имела более нежную текстуру.

Буряк, морковь и лук натрите на терке. Все овощи перелодите в большую кастрюлю, добавьте помидоры и поставьте на огонь.

После закипания варите овощную смесь примерно 15 минут, периодически помешивая.

Далее добавьте соль, сахар, уксус, растительное масло и томатную пасту. Хорошо перемешайте и варите еще 30 минут на умеренном огне без крышки.

Готовую горячую заправку разложите в стерилизованные банки, закройте крышками, переверните вверх дном и накройте полотенцем или пледом до полного охлаждения.

Как использовать борщевую заправку зимой

Чтобы приготовить борщ, достаточно сварить мясной или овощной бульон, добавить картофель, капусту и баночку домашней заправки. Она сохранит насыщенный цвет, аромат и вкус пожилых овощей.

Такая заготовка поможет не только сэкономить время, но использовать сезонные овощи максимально выгодно.

Раньше Styler давал рецепт яблочного пирога, который делали наши бабушки.

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