Творожные наггетсы, в которых 15 г белка на 100 г: пошаговый рецепт с видео

Творог превращается в румяные наггетсы с твердым сыром, а в 100 г готовой закуски содержится 15 г белка. Готовятся они на сковороде и хорошо сочетаются с йогуртом или любимым соусом.
Как приготовить высокобелковые наггетсы из творога и твердого сыра, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт кулинарной блогерши "ptashka.oly" из Instagram.
Белковые наггетсы из творога
Если творог уже надоел в виде сырников, из него можно приготовить другую закуску. Для творожных наггетсов понадобятся также сыр, яйца и мука.
Блюдо можно подавать самостоятельно или дополнить йогуртом, джемом или соусом.
Ингредиенты:
- 350 г творога
- 100 г твердого сыра
- 2 яйца
- 200 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- соль - по вкусу
- масло - для жарки
Как приготовить творожные наггетсы?
Творог выложите в миску, добавьте два яйца и натертый сыр. Перемешайте до однородного сочетания ингредиентов.
Добавьте муку, разрыхлитель и соль. Замесите эластичное тесто.
Готовое тесто раскатайте примерно до 1 см толщиной. Нарежьте его небольшими палочками.
Разогрейте масло на сковороде и обжарьте нагетсы по обе стороны к румяной корочке.
После того как перевернете палочки на другую сторону, сковороду можно накрыть крышкой. Это поможет им хорошо прогреться внутри.
Готовые наггетсы подавайте просто так или с йогуртом, джемом или любимым соусом.
КБЖВ творожных наггетсов
В 100 г готового блюда содержится:
- 237 ккал
- белки - 15 г
- жиры - 11 г
- углеводы - 19 г
Как сделать творожные наггетсы менее калорийными
В комментариях к рецепту читатели советуют не жарить наггетсы в масле, а приготовить их в аэрогриле. Этот способ позволяет снизить калорийность продукта.
Совет для приготовления нагетсов (скриншот)
Для этого сформованные кусочки теста выкладывают в чашу аэрогриля в один слой и запекают до румяной корочки. Приблизительно 20 минут при температуре 180 градусов. Точное время и температура зависит от конкретной модели, поэтому лучше ориентироваться на готовность наггетсов.
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