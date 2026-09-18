Таро-гороскоп на 18 сентября: главные прогнозы для Близнецов, Скорпионов и Раков

Астрологи составили прогноз на 18 сентября по картам Таро для каждого знака Зодиака . Кому-то карты обещают приятные перемены и новые возможности, а кому-то советуют не спешить и внимательнее присмотреться к обстоятельствам.

Овен

Карта Таро: Повешенный

Для Овнов 18 сентября может стать днем паузы и переосмысления. Не стоит силой ускорять события - иногда изменение взгляда на ситуацию помогает увидеть решение там, где его раньше не было.

Телец

Карта Таро: Отшельник

Тельцам карты советуют немного дистанцироваться от суеты и прислушиваться к собственным мыслям. Именно наедине с собой вы можете найти ответ на давно не дающий покоя вопрос.

Близнецы

Карта Таро: Шестерка Жезлов

Для Близнецов день может принести приятное чувство победы и заслуженного признания. Ваши усилия способны заметить другие, поэтому не стесняйтесь принимать комплименты и радоваться своим результатам.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Кубков, перевернутая

Ракам может быть сложно окончательно отпустить ситуацию или уже оставшегося в прошлом человека. 18 сентября стоит честно спросить себя, действительно ли вы хотите вернуться назад или просто боитесь сделать шаг вперед.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Львы могут почувствовать себя ограниченными обстоятельствами или собственными сомнениями. Карта напоминает, что часть препятствий может существовать только в ваших мыслях, поэтому не стоит недооценивать свои возможности.

Дева

Карта Таро: Король Мечей, перевернутый

Девам следует осторожнее обращаться со словами и решениями. В этот день легко стать слишком категоричными или втянуться в спор, поэтому лучше сначала все взвесить, а потом делать выводы.

Весы

Карта Таро: Умеренность

Для Весов это день баланса, покоя и постепенного движения вперед. Не нужно требовать от себя мгновенных результатов – лучше всего будет складываться тогда, когда вы позволите событиям развиваться естественно.

Скорпион

Карта Таро: Колесница

Скорпионам карта обещает сильный импульс действию и возможность продвинуться к желаемой цели. Если вы четко понимаете, чего хотите, 18 сентября следует брать инициативу в свои руки и не отступать перед первыми трудностями.

Стрелец

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая

Стрельцам в этот день важно не позволять эмоциям управлять решениями. Ревность, обиды или желание доказать свою правоту могут создать излишнее напряжение там, где все можно было решить гораздо проще.

Козерог

Карта Таро: Четверка Мечей

Козерогам карты советуют притормозить и дать возможность отдохнуть. 18 сентября не обязательно постоянно быть продуктивными - иногда пауза нужна для того, чтобы вернуть себе энергию и ясность мнений.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

У Водолеев события могут развиваться медленнее, чем они ожидали. Возможны задержки по делам, перенесенные встречи или новости, которых придется подождать, поэтому лучше иметь запасной план.

Рыбы

Карта Таро: Тройка Кубков

Рыбам 18 сентября следует больше времени провести с близкими людьми и друзьями. День благоприятен для приятного общения, встреч и моментов, помогающих почувствовать поддержку и вернуть хорошее настроение.