Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев за границей "аудиторией Потапа и Насти" (видео)

Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка высказался об украинцах, которые сегодня живут за пределами страны, и об артистах, которые продолжают работать для этой аудитории. Музыкант связал это, прежде всего, с языковым вопросом и заявил, что часть украинцев за рубежом остается русскоязычной.

Styler рассказывает, что именно заявил артист об украинцах за границей и почему вспомнил Потапа и Настю Каменских.

"Аудитория Потапа и Насти"

По мнению Скрипки, после выезда за границу, часть украинцев продолжает находиться в русскоязычной среде. Именно эту аудиторию, как считает музыкант, могут привлечь артисты, которые строят карьеру за пределами Украины.

"Я исследовал ситуацию: украинцы за границей - меньше украинцы, чем здесь, потому что там Советский Союз, там все эти грузины с прибалтами, с белорусами, с россиянами - все "хорошие", все "желают добра", и все разговаривают на русском языке... И это как раз аудитория Потапа и Насти, и они борются, и они борются эта аудитория для них выгоднее украинской", - заявил Скрипка.

Музыкант также объяснил, почему, по его мнению, артисты могут делать ставку именно на слушателей за границей.

"Ну, украинцы здесь их не приняли, зато тот Советский Союз, который доминирует там, скажем, за границей… они на эту аудиторию туда просто погрузятся, как в теплую ванную", - добавил он.

Что Настя Каменских сказала после волны критики

Следует добавить, что накануне певица впервые публично отреагировала на волну критики, возникшую после ее резонансного интервью Екатерине Гордеевой. Певица опубликовала в Instagram видео, в котором размышляла о честности, реакции аудитории и желании нравиться другим.

Каменских заявила, что не собирается менять свои слова только потому, что они вызвали негативную реакцию. По его словам, если человек стремится всем понравиться, ему приходится подстраивать свои слова под ожидания публики.

"Правда - это отвратительный контент и плохой сторителинг. Это против законов шоу-бизнеса. Никогда не говорите о себе правду, если ваша задача "понравиться". Но если вам все равно, то это единственный способ остаться человеком в 2026 году", - сказала артистка.

Также она подчеркнула, что не хочет становиться заложницей ожиданий аудитории и считает честность важнее желания нравиться всем.

"От людей нужна только та честность, которая совпадает с их ожиданиями. Идеальный герой для любого общества - покойник. Он не меняется, не делает ошибок и не бывает неудобным. Хочешь абсолютно безусловной любви? Перестань существовать. Ну, как минимум, убей в себе все живое и честное", - заявила артистка.

Ее видео появилось после обсуждения интервью Екатерине Гордеевой, в котором певица рассказала о переходе на украинский язык после начала полномасштабного вторжения и проблем с голосом, которые она связывала с этим периодом.