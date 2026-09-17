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Главная Люди Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский язык
Люди 17 сентября 2026 · 09:49
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Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский язык

Для кого-то украинский стал языком профессии, для кого-то - сознательным личным выбором
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский язык

Знаменитости, овладевшие украинским языком (фото: Styler)

Украинский язык для этих людей не был родным, а некоторые вообще познакомились с ним уже после переезда в Украину. Они учили новые слова, привыкали к другой грамматике, а затем начали использовать украинский в своей работе и публичной жизни.

Styler рассказывает, кто из знаменитостей выучил украинский язык и как это происходило.

Такаши Хирано

Японский журналист и фотограф Такаши Хирано живет на Украине с 2008 года. До переезда он уже изучал украинский в Токийском университете иностранных языков, а в Украине сначала преподавал японский во Львовском национальном университете.

Позже работал в посольстве Японии, а с 2018 года стал редактором японскоязычной версии "Укрінформу".

Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский языкТакаши Хирано (фото: instagram.com/hi_takashi)

Его история с украинским началась еще задолго до переезда. Хирано рассказывал, что заинтересовался Украиной еще в школьные годы, а затем начал изучать ее язык в университете. Уже в Украине он продолжил практиковать украинский в повседневной жизни.

Такаши настолько глубоко погрузился в украинскую культуру, что пишет об Украине на японском. В 2020 году в Японии вышла его книга "Украинский фан-book", посвященная, в частности, украинской кухне, языку, культуре и традициям.

Эктор Хименес-Браво

Колумбийско-канадский шеф-повар Эктор Хименес-Браво много лет живет и работает в Украине. Украинский он начал активно овладевать уже после начала полномасштабной войны.

Сам кулинар объяснял, что после переезда в Украину в свое время изучал русский, поскольку именно им с ним общалось окружение. Впоследствии он решил направить усилия на украинский.

Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский язык

Эктор Хименес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Эктор регулярно показывает свой прогресс в соцсетях. В 2025 году он признался, что до сих пор учит украинский, и продемонстрировал, как занимается с преподавателем. "Не все сразу удается, но я шаг за шагом совершенствую свои знания", - писал ранее шеф-повар.

Поэтому в этом случае история знаменитости точно не о мгновенном овладении языком, а о постоянном обучении и практике.

Амадор Лопес

Венесуэльский хореограф, певец и шоумен Амадор Лопес приехал в Украину более 20 лет назад. Здесь он построил карьеру, создал группу Rumbero's и решил связать со страной свою жизнь.

В феврале 2022 г. Амадор получил украинское гражданство. Тогда же сообщалось, что артист учит украинский язык и давно считает себя частью украинского общества.

Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский языкАмадор Лопес (фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos)

О переходе на украинский Лопес говорил отдельно. Он рассказывал, что для него было важно разговаривать на украинском, а после получения паспорта Украины еще активнее демонстрировал это в публичной жизни.

Иван Люленов

Молдавский юморист и певец Иван Люленов стал известен украинской аудитории благодаря "Лиге смеха". До начала полномасштабного вторжения он преимущественно работал на русском, однако впоследствии решил перейти на украинский.

В интервью РБК-Украина он рассказывал, что сменил язык в телефоне, начал смотреть украинские шоу и отказываться от русскоязычного контента. По его словам, самое постоянное пребывание в украиноязычной среде помогло постепенно заговорить на украинском.

Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский язык

Язык понадобился Люленову и в музыке. Он начал писать и выпускать украиноязычные песни, а процесс ее изучения продолжает и дальше.

Алексей Суханов

Телеведущий Алексей Суханов родился в России, но с 2012 работает в Украине. Через несколько лет он овладел украинским и стал одним из самых заметных телеведущих, которые последовательно используют его в эфире.

Суханов не просто перешел на украинский в профессиональной деятельности - он в свое время сдавал экзамен для получения гражданства Украины. В 2019 году телеведущий получил украинский паспорт.

Эктор Хименес-Браво, Алексей Суханов и Амадор Лопес: какие знаменитости выучили украинский языкАлексей Суханов (фото: instagram.com/suhanov.official)

Сегодня его украинский стал неотъемлемой частью публичного образа ведущего.

Марк Черветти

Итальянский шеф-повар Марко Черветти много лет живет в Украине и активно знакомит аудиторию с украинской кухней.

Украинский он начал овладевать уже здесь. В 2023 году, презентуя свой YouTube-канал, Черветти прямо отмечал, что активно изучает украинский и хочет все больше общаться им в своих видео.

Звездный шеф Марко Черветти о гастрономических табах, ужине мечты и лучших поваровЧерветти Марко (фото: instagram.com/marcocervetti)

Сейчас украинский язык его кулинарного контента: Черветти путешествует по Украине, общается с местными жителями и рассказывает о гастрономических традициях страны.

Эти истории разные, но объединяет их одно: украинский они начали овладевать уже во взрослом возрасте - через обучение, ежедневное общение и постоянную практику.

Ранее известный телеведущий Алексей Суханов рассказал, почему выбрал для эмиграции именно Украину.

Теги: Эктор Хименес-Браво
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