Ведущий Алексей Суханов рассказал, почему выбрал для эмиграции Украину, а не Европу

Известный телеведущий и актер Алексей Суханов откровенно рассказал, почему на фоне российской агрессии решил строить свою жизнь и карьеру именно в Украине, а не переехал в другую страну, как это сделало большинство граждан РФ, не поддержавших войну в 2022 году.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью проекту Wave РБК-Украина .

Что говорит Суханов о РФ

По словам телеведущего, его решение основывалось на четком осознании преступлений России. Поскольку Суханов заработал в Украине еще в 2012 году, он хорошо видел жизнь нашей страны изнутри и понимал, что Украина не делала ничего плохого.

"Потому что та страна, в которой я родился и провел всю свою взрослую жизнь, сделала совершенно недопустимую. Она сделала зло, как всегда", - подчеркнул ведущий.

В своем мировоззрении Суханов руководствуется базовыми принципами уважения к чужим границам.

"Нельзя входить без стука в дверь, нельзя брать чужое, если ты хочешь, чтобы тебя не беспокоили... Это фундамент", - объясняет он.

Появление российских "зеленых человечков" в Крыму и оккупация востока Украины стали для него событиями, находящимися за пределами любого права. Он подчеркивает, что современная Россия регулярно нарушает международные нормы, ведь еще в Украине была вооруженная агрессия против Грузии.

"Мы даже не углубляемся в исторический аспект... мы просто берем настоящее: это независимая страна. И ты не имеешь права нравится тебе или не нравится - вмешиваться и отбирать территории, аннексировать их", - подчеркнул Суханов.

Безапелляционный выбор Суханова

Следует напомнить, что позиция Алексея Суханова не ограничилась только переездом. После перехода на украинское телевидение он принципиально перешел на украинский язык, полностью разорвал отношения с поддержавшими путинский режим родственниками в России, уничтожил свой российский паспорт и накануне полномасштабного вторжения официально стал гражданином Украины.

Его история - яркий пример сознательного выбора в пользу правды.