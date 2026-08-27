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Главная Полезное Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядом
Полезное 27 августа 2026 · 16:51
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Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядом

Положив эти продукты рядом вы ускоряете их порчу
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядом

Яблоки лучше хранить отдельно от овощей и фруктов (фото: magnific.com)

Казалось бы, что может быть проще хранения яблок? На самом же деле некоторые фрукты и овощи могут заставить их "соседей" быстрее созревать и портиться.

Styler расскажет, какие продукты лучше не класть рядом с яблоками.

Почему яблоки лучше хранить отдельно

Яблоки во время созревания выделяют этилен - растительный газ, который влияет на процессы созревания и старения многих овощей и фруктов. Если продукты, чувствительные к этилену, долго лежат рядом с яблоками, они могут терять свежесть.

Особенно это важно, если вы приобретаете продукты на несколько дней или неделю и хотите уменьшить количество пищи, которую приходится выбрасывать.

Бананы

Спелые бананы сами активно выделяют этилен. Если их положить вместе с яблоками, оба будут выделять этот газ, а процесс созревания может ускориться.

Если вы хотите, чтобы бананы подольше оставались свежими, не стоит складывать их в одну корзину с яблоками. Особенно это касается уже спелых фруктов.

Авокадо

Авокадо при созревании также выделяет этилен. Если оно лежит рядом с яблоками, созревание может происходить быстрее.

Поэтому жесткое авокадо, которое вы планируете сохранить на несколько дней, лучше держать отдельно от яблок.

Морковь

Морковь относится к продуктам, чувствительным к этилену. Под его влиянием она может быстрее терять качество, а иногда приобретать нежелательный привкус.

Поэтому яблоки и морковь лучше хранить в разных отсеках холодильника или хотя бы не класть в один контейнер.

Огурцы

Огурцы также не любят соседства с продуктами, активно выделяющими этилен. Наряду с яблоками они могут быстрее желтеть и терять свежесть.

Яблоки могут испортить вам другие продукты: никогда не нужно класть рядомОгурцы - не лучший "сосед" для яблок (фото: magnific.com)

Если яблоки хранятся на кухне при комнатной температуре, огурцы лучше держать подальше от них.

Лиственная зелень

Салат, шпинат и другая листовая зелень особенно чувствительны к условиям хранения. Соседство с яблоками может ускорять процессы старения и ухудшать качество зелени.

Поэтому лучше всего держать яблоки отдельно, а зелень - в специальном контейнере или пакете, который поможет сохранить необходимую влажность.

Где лучше хранить яблоки

Если яблок много, то их лучше хранить отдельно от овощей и фруктов, чувствительных к этилену. В холодильнике для них следует использовать отдельный отсек или контейнер.

Также не кладите на длительное хранение поврежденные или подгнившие яблоки вместе с целыми. Один испорченный фрукт может быстро снизить качество других.

И главное - не обязательно полностью изолировать яблоки от всех продуктов. Если вы планируете съесть фрукты в течение одного-двух дней, их соседство вряд ли станет проблемой. Но для длительного хранения разделить продукты - простой способ дольше сохранить их свежими и меньше выбрасывать пищи.

Ранее мы рассказывали о том,какие ингредиенты способны легко испортить закрутку, которую вы заготавливаете на зимний период.

Теги: Фрукты Яблоки
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