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Главная Люди Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице
Люди 27 августа 2026 · 11:07
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Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице

Одна правильная фраза может дать больше, чем десятки молчаливых наблюдений во время работы
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Не молчите на встрече с боссом: 10 вопросов, которые помогут взлететь по карьерной лестнице

Что говорить руководителю, чтобы тебя повысили (фото: magnific)

Встречи один на один с руководителем - это не только разговор о дедлайнах и выполненных задачах. Это также возможность получить честную обратную связь и понять, как вас видят в команде.

Styler со ссылкой на сообщение пользователя sibova_inna в Threads расскажет, какие вопросы следует задать руководителю во время встречи 1:1.

Не молчите

Многие работники приходят на встречу с руководителем, выслушивают его вопросы, кратко отчитываются о проделанной работе - и на этом разговор заканчивается. Однако формат тет-а-тет предполагает не монолог начальника, а диалог.

Именно поэтому следует заранее подготовить хотя бы несколько вопросов. Например, можно прямо поинтересоваться, как руководитель оценивает ваши результаты, получал ли он отзывы о вашей работе от других коллег и видит ли у вас потенциал для дальнейшего развития.

Полезно также спросить о команде в целом: с кем вам следует теснее сотрудничать, где сейчас нужна дополнительная помощь и ожидаются ли изменения, которые могут повлиять на вашу работу.

Автор публикации предлагает следующие вопросы:

  • Как вы оцениваете мои успехи?
  • Как управляется наша команда?
  • Получали ли вы отзывы от других обо мне или моей работе?
  • Есть ли кто-нибудь, с кем мне стоит сотрудничать или кому оказать поддержку?
  • Происходят ли какие-нибудь изменения, которыми вы можете со мной поделиться?

Думайте о развитии

Встречу с руководителем можно использовать не только для оценки того, что сделано, но и для разговора о будущем. Если вы хотите развиваться в компании, прямо спросите, в чем руководитель видит ваш максимальный потенциал.

Не менее важно попросить назвать конкретные вещи, которые вам следует улучшить.

Такая обратная связь поможет понять, над какими навыками работать, а не просто гадать, все ли вы делаете правильно.

Также можно поинтересоваться возможностями обучения, повышения квалификации и перехода к более ответственным задачам.

Еще несколько вопросов, которые советует автор:

  • В чем я имею наибольший потенциал для роста?
  • Есть ли что-то, что мне следует делать иначе или улучшить?
  • Есть ли возможности для обучения или повышения квалификации?
  • Как я могу стать лучшим лидером?
  • Вы открыты для того, чтобы услышать обратную связь от меня?

Не обязательно задавать все десять вопросов за одну встречу. Выберите два-три, наиболее соответствующие вашей ситуации. Главное - не бояться говорить с руководителем не только о том, что вы сделали, но и о том, куда хотите двигаться дальше .

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Теги: Люди
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