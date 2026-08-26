От "Четкого пацы" до "хочу шоколадку": как сложилась судьба героев украинских мемов

Когда-то их лица и фразы знала вся страна, а короткие видео разлетались соцсетями быстрее новостей.

Styler собрал героев украинских мемов, которых трудно забыть, и выяснили, что произошло с ними после безумной популярности.

Прославились через несколько секунд и запомнились на годы

До эпохи TikTok украинские мемы часто рождались совершенно случайно. Кому достаточно было одного эмоционального интервью, кому несколько секунд на телевидении, а кто просто сказал фразу, которую потом начала повторять вся страна.

Некоторые из этих людей пытались вернуться в обычную жизнь. Другие снова оказались в информационном пространстве уже из-за совсем других событий. А их старые видео в это время продолжили жить отдельно от своих героев.

"Четкий паца" - от "это мерзость" до фронта

Иван Мартынов из Ровно стал известен еще в 2014 году после спонтанного уличного интервью. Зрителям особенно запомнилась его эмоциональная манера и фраза "это мерзость", которая быстро превратила мужчину в героя украинского интернета.

Интервью с "Четкой Пацой" (скриншот)

На этом его история не окончилась. После начала полномасштабного вторжения Мартынов воевал в составе ВСУ. В 68-й отдельной егерской бригаде он служил старшим стрелком и парамедиком.

Иван Мартынов сегодня (фото: instagram.com/156_ombr)

Поэтому человек, которого украинцы когда-то знали прежде всего по мемному видео, впоследствии стал военнослужащим. Кстати, в 2023 году стало также известно, что Мартынов женился.

"Полтавський палій" - герой вирусного интервью

Виталий Чепурко стал известен после видео с задержанием, где чрезвычайно спокойно рассказывал о поджогах. Именно его манера говорить и фразы о том, что ему "нравиця, як воно горить", сделали запись вирусной.

Интервью с "палием" (скриншот)

Спустя годы Чепурко снова появился в новостях уже по другой причине. В январе 2026 года сообщалось, что он мобилизовался в ВСУ и проходил подготовку.

Однако у этой истории нет простого финала. В мае 2026 стало известно, что военнослужащего задержали после самовольного покидания части. По данным украинских СМИ, его также обвиняли в публичных угрозах и призывах к насилию.

"Паллий" сыпал угрозами на видеообращениях (скриншот)

То есть мемная популярность, как оказалось, вовсе не означает, что дальнейшая жизнь человека будет такой же легкой и предсказуемой, как в несколькоминутном видео.

"Она себе шоколадку купила, а я что делает?!"

Исаак Величко прославился еще ребенком после участия в телепроекте "Кохана, ми вбиваємо дітей". Именно оттуда происходит его эмоциональная реплика о шоколадке, которая впоследствии стала одной из самых известных украинских мемов.

Интервью с Исааком, в котором он говорил о шоколадке (скриншот)

Но Исаак не остался только "мальчиком из мема". В 2016 году он появился в "МастерШеф Діти", а затем занимался робототехникой и учился в Черкасском национальном университете.

Позже, в 2025 году, вокруг него возникла еще одна громкая история: российские ресурсы распространили фейк о якобы гибели Величко на фронте. Украинские медиа, к счастью, опровергли эту информацию.





Величко сегодня (скриншот)

Виталий Кличко - мэр, чьи фразы стали мемами

В нашей подборке этот известный человек занимает особое место, ведь он никогда не был просто героем одного видео. Его публичные выступления годами становились источником цитат, шуток, пародий и анимаций.

Фразы мэра Киева о горячей воде, завтрашнем дне и других городских проблемах настолько прочно закрепились в украинском настроении, что многие уже воспринимают их как отдельный жанр.

Виталий Кличко (скриншот)

При этом Кличко продолжает работать мэром столицы, а его старые цитаты время от времени возвращаются в соцсети уже готовые мем-шаблоны.

То есть в отличие от многих случайных героев вирусных роликов, Кличко фактически сам стал частью украинской мемной культуры.

Виталий Ким - от чиновника до "человека-мема"

До 24 февраля 2022 его знали преимущественно в Николаеве и области. Но после начала полномасштабного вторжения его ежедневные обращения сделали его одним из самых известных украинских чиновников.

Виталий Ким на рабочем месте (скриншот)

Ким начинал видеообращение словами "Доброго вечора, ми з України!". Сам он объяснял, что взял эту фразу из песни, а в первые дни войны ею просто здоровались между собой военные, правоохранители и жители области.

Фраза стала настолько популярна, что превратилась в один из символов украинского сопротивления. В то же время ее популяризировал и вышедший еще четыре года назад одноименный трек PROBASS ∆ HARDI.

А сам Ким благодаря своей спокойной манере говорить во время самых трудных моментов получил в сети репутацию своеобразного "человека-успокаивающего". Его видео ждали, цитировали и превращали в мемы.