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Полезное 26 августа 2026 · 15:06
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4 ошибки в дизайне гостиной, которые мгновенно удешевляют ваш интерьер

Главные табу в оформлении комнаты, которых следует избегать
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
4 ошибки в дизайне гостиной, которые мгновенно удешевляют ваш интерьер

Какие вещи делают квартиру дешевой (фото сгенерированное ИИ)

Гостиная - это сердце вашего дома, общее пространство, где вы отдыхаете и принимаете гостей. Чтобы эта комната выглядела стильно, совсем не обязательно тратить сумасшедшие деньги на люксовую мебель.

О распространенных ошибках, бессознательно удешевляющих интерьер и портящих общее впечатление, рассказывает Styler со ссылкой на Daily Express.

Дизайнеры интерьера поделились списком вещей, которых лучше избегать, чтобы пространство выглядело изысканно и продуманно.

Главные табу в декорировании гостиной

Искусственные архитектурные детали

Декор, имитирующий то, чем он не есть, всегда выглядит дешево. Дизайнер Марта Храпка советует избегать фальшивых камней (если для них нет подходящего места) и стеновых панелей, имитирующих камень или кирпич. Если деталь выглядит как подделка, она портит интерьер.

Ковры неправильного размера

Слишком малый ковер делает комнату визуально холодной и раздробленной. Выберите максимально большой размер, который может вместить комната. В идеале большинство вашей мебели должно стоять на ковре – это объединит пространство, придаст ему текстуры и уют.

Различное напольное покрытие в смежных комнатах

Желание сэкономить на натуральном дереве и выбрать ламинат вполне нормально. Но изменение цветов или текстур является крушением для дизайна. Если на кухне лежит покрытие оттенка дуба, а в гостиной оно внезапно сменяется серым винилом, это мгновенно разрушает целостность вашего дома.

Чрезмерно тематические интерьеры

Дизайнер Стефана Зильбер отмечает, что ни один опытный специалист не посоветует превращать комнату в декорацию.

Тематический декор в едином стиле (например, чисто морском или кантри) быстро теряет актуальность и выглядит неестественно.

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Теги: Квартиры Ошибки
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