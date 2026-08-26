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Главная Вкусно Каша с мясом на зиму: готовим домашнюю сытную заготовку в банках
Вкусно 26 августа 2026 · 12:36
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Каша с мясом на зиму: готовим домашнюю сытную заготовку в банках

Из указанного количества продуктов выходит 16 пол-литровых баночек
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Каша с мясом на зиму: готовим домашнюю сытную заготовку в банках

Как приготовить кашу с мясом (фото сгенерированное ИИ)

Когда зимой не хочется тратить время на приготовление ужина, выручит домашнюю заготовку с мясом и крупой. Рассказываем, как закрыть кашу с мясом в пол-литровых банках, чтобы потом просто открыть ее и быстро подать к столу.

Styler показал рецепт каши с мясом в банках, для которой можно использовать гречку или чечевицу.

Каша с мясом на зиму

Домашние заготовки на зиму - это не только овощи, варенье или соление. В пол-литровых банках можно приготовить сытную кашу с мясом, которая станет готовой основой для быстрого обеда или ужина.

Для этого рецепта можно использовать куриное бедро, гречку или чечевицу, а для вкуса добавить простую зажарку из лука и моркови. Все ингредиенты закладываются непосредственно в банки, после чего готовится заготовка в духовке.

Ингредиенты

Из указанного количества продуктов выходит 16 пол-литровых банок.

  • 2 кг мяса - в рецепте используется куриное бедро,
  • 600 г гречихи,
  • 500 г чечевицы,
  • 500 г моркови,
  • 500 г лука,
  • соль,
  • перец - по вкусу
  • вода.

Как приготовить кашу с мясом в банках

Сначала подготовьте мясо: нарежьте его небольшими кусочками. Лук очистите и нарежьте, а морковь натрите на терке.

Пока стерилизуются банки, приготовьте зажарку. Обжарьте лук с морковью до мягкости.

В каждую подготовленную пол-литровую банку положите:

  • 60 г промытой гречки или 70 г промытой чечевицы,
  • 125 г мяса,
  • 1 столовую ложку с горкой зажарки из лука и моркови,
  • 5 г соли,
  • перец - по вкусу.

После этого залейте банки обычной холодной водой - до плечиков.

Накройте банки фольгой или крышками без резиновых уплотнителей и поставьте в духовку. Доведите заготовки до кипения при температуре 180 градусов.

Когда каша с мясом закипит, убавьте температуру до 160 градусов и готовьте еще примерно 2,5 часа.

Готовые банки осторожно извлеките из духовки, закрутите крышками, накройте и оставьте до полного охлаждения. После этого перенесите заготовки в прохладное место хранения.

Такая каша с мясом станет удобной домашней заготовкой на зиму, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо без лишних хлопот.

Приятного аппетита!

Напомним, как раньше мы делились вкусным рецептом печеные по-житомирски для которой вам понадобится всего лишь полкило свинины.

Теги: Рецепты
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