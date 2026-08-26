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Полезное 26 августа 2026 · 09:10
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Что обязательно нужно снять на телефон перед отъездом: лайфхак от бортпроводницы

Правило одной минуты перед поездкой
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Что обязательно нужно снять на телефон перед отъездом: лайфхак от бортпроводницы

Что нужно сделать перед поездкой из дома (фото сгенерированное ИИ)

Упаковка чемоданов, проверка паспортов и своевременный выезд в аэропорт – обычно именно эти мнения полностью занимают нас перед долгожданным отпуском. Но в этой суматохе очень легко забыть о доме, который вы покидаете.

О гениальном трюке стюардессы перед выходом из дома рассказывает Styler со ссылкой на Metro.

Что нужно знать перед отпуском

Если вы хоть раз проводили первые дни отдыха в панике, пытаясь вспомнить, заперли ли входные двери и выключили духовку, вы знаете, как это портит настроение. К счастью, бортпроводница авиакомпании TUI Фэй Виттакер поделилась простым трюком, который она называет абсолютно обязательным ритуалом перед каждой поездкой.

Перед тем как окончательно выйти за дверь, стюардесса советует снять короткое видео каждой комнаты в вашем доме.

"Это занимает меньше минуты, но если в дороге я вдруг начинаю сомневаться, я могу просто открыть телефон, посмотреть видео и мгновенно успокоиться", - объясняет Фэй.

Кроме того, наличие свежих фотографий или видео состояния вашей квартиры может пригодиться для страховой компании, если в ваше отсутствие что-то пойдет не так.

4 дополнительных шага для безопасности вашего дома

Чтобы полностью расслабиться на шезлонге и не гуглить способы проверить квартиру на расстоянии, эксперты советуют сделать следующее:

Освободите холодильник и вынесите мусор

Остатки пищи и молоко быстро создают неприятные запахи, особенно летом. Стюардесса советует ставить на телефон напоминание "холодильник и мусор" на вечер накануне вылета, чтобы не держать это в голове во время утренней упаковки.

Отмените все поставки

Свертки от курьеров или пресса, накапливающиеся под вашей дверью в течение нескольких дней - это прямой сигнал для воров о том, что дома никого нет. Проверьте электронную почту по словам "доставка" или "подписка", чтобы убедиться, что на время вашего отсутствия ничего не приедет.

Предупредите соседей

Оставьте ключи или просто предупредите доверенного соседа о своем отъезде. В то же время правоохранители настойчиво просят не рассказывать о своем отпуске публично в социальных сетях, пока вы не вернетесь домой. Для дополнительной иллюзии присутствия можно использовать умные розетки с таймером, которые включают свет по вечерам.

Пройдитесь по списку пожарной безопасности

Эксперты спасательных служб напоминают о базовом чек-листе перед отъездом:

  • Выключите все газовые приборы.
  • Отключите все электроприборы, не требующие постоянного питания.
  • Перекройте центральный вентиль подачи воды (течение труб может вызвать замыкание проводки).
  • Закройте все межкомнатные двери - при возникновении пожара это значительно замедлит распространение огня и уменьшит ущерб.

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Теги: Путешествия
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