Картофельные блинчики с сыром: бюджетное, но необыкновенно вкусное блюдо без лишних хлопот

Если дома есть несколько картофелин, яйцо и кусочек сыра, не обязательно придумывать сложное блюдо. Из этих простых продуктов можно приготовить аппетитные картофельные блины с хрустящей корочкой и нежной творожной начинкой.

Какие продукты нужны для приготовления блюда

Эти блины будут прекрасно смаковать горячими, а готовятся без дрожжей, замешивания теста и долгого стояния у плиты.

Что нужно:

картофель - 4-5 шт.;

яйцо - 1 шт.;

твердый сыр - 100-120 г;

мука - 2-3 ст. л.;

лук - 1 небольшой;

соль - по вкусу;

черный перец - по вкусу;

масло - для жарки.

Как приготовить

Картофель очистите и натрите на крупной терке. Лук также натрите или очень мелко нашинкуйте. Картофель немного отожмите от лишней жидкости, добавьте яйцо, лук, муку, соль и перец. Перемешайте - должна получиться густая картофельная масса.

Сыр натрите по отдельности. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла.

Выкладывайте ложкой тонкий слой картофельной массы, сверху положите немного сырого и накройте еще одной небольшой порцией картофеля. Осторожно разровняйте края, чтобы сыр остался внутри.

Жарьте блины на среднем огне примерно 3-4 минуты с каждой стороны, пока они хорошо не подрумянятся. Не делайте огонь слишком сильным: тогда картофель может не успеть приготовиться внутри, а творог начнет вытекать.

С чем подавать

Самые вкусные такие блины сразу из сковородки - с холодной сметаной, чесночным соусом или просто свежей зеленью. По желанию к картофельной массе можно добавить укроп, зеленый лук или немного паприки.

Кстати, известный шеф-повар Джон Майерс, который имеет 29 лет профессионального опыта, публикует очень простой сметанно-чесночный соус: сметана, чеснок, соль, перец и зелень. Он советует дать соусу постоять несколько часов - тогда чесночный вкус и аромат станут более выразительными.

А если хочется сделать блюдо еще более сытным, к начинке можно добавить мелко нарезанную ветчину или вареное куриное мясо.

Главное преимущество рецепта - его легко менять под то, что уже есть в холодильнике. Поэтому картофельные блинчики с сыром могут стать хорошим вариантом и для быстрого завтрака, и для простого бюджетного ужина.