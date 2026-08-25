UA / RU
rbc.ua
Последние новости
17:28 Вкусно
Не превратятся в кашу: как правильно закрыть помидоры черри на зиму
16:44 Тренды
Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя
16:01 Гороскопы
Бабочка залетела в дом: почему ее считают весточкой от умерших и что говорят приметы
15:22 Люди
Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok
14:48 Полезное
Вы можете говорить эту фразу каждый день, но людей она "невероятно раздражает"
14:07 Вкусно
Любимый борщ Кобзаря: забытый рецепт с сушеными карасями, который стоит попробовать
13:38 Полезное
Одними крупами не обойтись: что купить на случай длительного блекаута
13:03 Тренды
Какие цвета будем носить этой осенью: главные оттенки, которые следует добавить в гардероб
12:34 Полезное
Посадили один раз - и собираете годами: 6 овощей для "ленивого" огорода
12:00 Гороскопы
С ними лучше не спорить: какие знаки Зодиака чаще всего конфликтуют
Все новости
Главная Вкусно Не превратятся в кашу: как правильно закрыть помидоры черри на зиму
Вкусно 25 августа 2026 · 17:28
Add as a preferred source on Google

Не превратятся в кашу: как правильно закрыть помидоры черри на зиму

Есть ошибка, из-за которой нежная кожура томатов не выдерживает даже несколько минут
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Не превратятся в кашу: как правильно закрыть помидоры черри на зиму

Как консервировать помидоры черри на зиму (изображение сгенерировано ИИ)

Сезон консервации продолжается, и маленькие помидоры черри отлично подходят для домашних заготовок. Зимой они могут стать отличным дополнением к мясу, гарнирам или праздничному столу.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фуд-блогерши Ptashka Nadia рассказывает, как правильно подготовить помидоры и приготовить пикантную закуску с кетчупом чили.

Что нужно для помидоров черри с кетчупом чили

Ингредиенты рассчитаны на одну литровую банку:

  • помидоры черри - 650 г
  • чеснок - 1 большой зубчик
  • соль - 1 чайная ложка
  • сахар - 2 столовые ложки
  • уксус - 1 столовая ложка
  • кетчуп чили - 3 столовые ложки
  • вода - примерно 400 мл.

Для этого рецепта можно использовать как красные, так и желтые помидоры черри. Важно, чтобы они были спелыми, но достаточно плотными - тогда после маринования они лучше сохранят форму.

Как приготовить маринованные чери

Сначала подготовьте литровую банку и крышку. Банку нужно хорошо вымыть и простерилизовать удобным для вас способом.

Помидоры переберите, вымойте и плотно положите в банку. Большой зубчик чеснока разрежьте на несколько частей и добавьте в помидоры.

Затем залейте содержимое банки крутым кипятком, накройте крышкой и оставьте примерно на 10 минут. Этого времени достаточно, поскольку черри небольшие по размеру.

Через 10 минут осторожно слейте воду из банки в кастрюлю. Ориентировочно из литровой банки выходит около 400 мл жидкости. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения.

Пока вода нагревается, прямо в банку добавьте соль, сахар, уксус и кетчуп чили. Затем залейте помидоры кипящей водой до самого верха.

Закройте банку крышкой, переверните вверх дном, хорошо укутайте полотенцем или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Какой вкус у таких помидоров

Главная особенность этой заготовки - сочетание сладкого и острого вкуса. Кетчуп чили делает маринад более насыщенным и придает ему приятную пикантность, а чеснок усиливает аромат.

При этом остроту легко регулировать. Если вы не любите жгучих закусок, кетчуп чили можно заменить на обычный кроткий кетчуп. Так помидоры останутся ароматными и пикантными, но без выраженной остроты.

Кстати, этот рецепт подходит не только для черри. При желании можно использовать и обычные помидоры, подобрав небольшие и плотные плоды.

Что важно учесть

Помидоры не следует слишком сильно утрамбовывать в банке, чтобы не повредить кожуру. Для заготовки лучше брать примерно одинаковые по размеру плоды - так они равномернее прогреются.

Также не следует изменять пропорции уксуса наугад, если вы планируете сохранять заготовку длительное время. Для домашнего консервирования важно соблюдать проверенные пропорции кислоты, соли и сахара, а банки и крышки должны быть подготовлены.

Как сделать, чтобы помидоры не потрескались

Чтобы черри после консервирования остались целыми и не превратились в кашу, важно правильно выбрать сами помидоры. Для заготовок лучше всего подходят спелые, но плотные плоды без трещин, повреждений и признаков перезрелости.

Специалисты Penn State Extension объясняют, что растрескивание происходит, когда внутренняя часть помидора расширяется быстрее его кожицы. У переспевших плодов она становится менее крепкой, поэтому риск повреждения возрастает.

National Center for Home Food Preservation также рекомендует использовать для домашнего консервирования только качественные помидоры и избегать переспевших плодов. Черри следует аккуратно вкладывать в банки, не прижимать их слишком сильно и сразу отбраковывать поврежденные.

А вот популярный совет прокалывать помидоры зубочисткой у плодоножки не стоит воспринимать как гарантированный способ сохранить кожуру целиком: в авторитетных рекомендациях по домашнему консервированию такого метода нет.

Ранее Styler рассказывал рецепт бессарабских маринованных помидоров на зиму.

Теги: Советы Томаты Помидоры
Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями
FB TG X VB
ТОП Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok Люди Звезды соцсетей 70+: бабушки-блогерши, которые покоряют украинский TikTok
Вы можете говорить эту фразу каждый день, но людей она "невероятно раздражает"
Вы можете говорить эту фразу каждый день, но людей она "невероятно раздражает" Полезное
Любимый борщ Кобзаря: забытый рецепт с сушеными карасями, который стоит попробовать
Любимый борщ Кобзаря: забытый рецепт с сушеными карасями, который стоит попробовать Вкусно
Больше интересного
Одними крупами не обойтись: что купить на случай длительного блекаута Одними крупами не обойтись: что купить на случай длительного блекаута Катерина Собкова · 25 августа 2026, 13:38
Какие цвета будем носить этой осенью: главные оттенки, которые следует добавить в гардероб Какие цвета будем носить этой осенью: главные оттенки, которые следует добавить в гардероб Наталия Крижановская · 25 августа 2026, 13:03
Посадили один раз - и собираете годами: 6 овощей для "ленивого" огорода Посадили один раз - и собираете годами: 6 овощей для "ленивого" огорода Людмила Жукова · 25 августа 2026, 12:34
Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя Этот неизвестный греческий остров становится новой Меккой для любителей покоя Людмила Жукова · 25 августа 2026, 16:44