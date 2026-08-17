Исчезают со стола первыми: настоящий рецепт бессарабских маринованных помидоров на зиму

Когда речь заходит о домашней консервации, рецепты из Бессарабии всегда стоят на отдельном пьедестале. Южный регион славится своими яркими, пикантными и насыщенными вкусами. Бессарабские маринованные помидоры - это не просто овощи в маринаде, это настоящая кулинарная находка.

Рецептом закруток делится Styler со ссылкой на кулинарку Татьяну Шлихтенко в Instagram.

Что понадобится для консервации

Этот рецепт подразумевает использование нарезанных томатов (половинками или четвертинками), поэтому для него лучше всего подойдут мясистые, упругие плоды, такие как "сливка".

Ингредиенты на каждую банку:

лавровый лист и черный перец горошком;

свежий укроп;

свежий сельдерей (именно он создает фирменный бессарабский аромат);

масло - 1 столовая ложка;

лук репчатый - 1 средняя штука, нарезанная кольцами;

помидоры.

Пропорции для маринада (на 3 литра воды):

соль - 2 столовые ложки с ощутимой горкой;

сахар - 4 столовые ложки с горкой;

уксус (классический столовый 9%) - 200 мл.

Пошаговый процесс приготовления

На дно подготовленной чистой банки выложите специи, укроп, сельдерей, влейте ложку растительного масла и положите ровно половину нарезанного лука. После этого начинайте плотно выкладывать нарезанные помидоры, перекладывая их оставшимися кольцами лука.

Вскипятите указанное количество воды в большой кастрюле. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. В конце влейте уксус, дайте закипеть маринаду еще раз и залейте им наполненные овощами банки до самого верха.

Просто залить банки кипятком недостаточно. Их нужно накрыть крышками и поставить в широкую кастрюлю (на дно обязательно постелите полотенце). Залейте в кастрюлю теплую воду по "плечикам" банок и поставьте на огонь. Стерилизовать овощи нужно ровно 15 минут с момента закипания воды в кастрюле.

Осторожно извлеките горячие банки, герметично закрутите крышки. Переворачивать вверх дном не обязательно, но необходимо тщательно укутать их теплым одеялом и оставить так до полного охлаждения. Это обеспечит правильную температурную обработку, благодаря которой ваши бессарабские томаты будут идеально сохраняться до самой весны.