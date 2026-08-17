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Вкусно 17 августа 2026 · 11:05

Исчезают со стола первыми: настоящий рецепт бессарабских маринованных помидоров на зиму

Как закрыть невероятно вкусные помидоры по-бессарабски
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Исчезают со стола первыми: настоящий рецепт бессарабских маринованных помидоров на зиму

Рецепт маринованных помидоров (фото: simya.com)

Когда речь заходит о домашней консервации, рецепты из Бессарабии всегда стоят на отдельном пьедестале. Южный регион славится своими яркими, пикантными и насыщенными вкусами. Бессарабские маринованные помидоры - это не просто овощи в маринаде, это настоящая кулинарная находка.

Рецептом закруток делится Styler со ссылкой на кулинарку Татьяну Шлихтенко в Instagram.

Что понадобится для консервации

Этот рецепт подразумевает использование нарезанных томатов (половинками или четвертинками), поэтому для него лучше всего подойдут мясистые, упругие плоды, такие как "сливка".

Ингредиенты на каждую банку:

  • лавровый лист и черный перец горошком;
  • свежий укроп;
  • свежий сельдерей (именно он создает фирменный бессарабский аромат);
  • масло - 1 столовая ложка;
  • лук репчатый - 1 средняя штука, нарезанная кольцами;
  • помидоры.
  • Пропорции для маринада (на 3 литра воды):
  • соль - 2 столовые ложки с ощутимой горкой;
  • сахар - 4 столовые ложки с горкой;
  • уксус (классический столовый 9%) - 200 мл.

Пошаговый процесс приготовления

На дно подготовленной чистой банки выложите специи, укроп, сельдерей, влейте ложку растительного масла и положите ровно половину нарезанного лука. После этого начинайте плотно выкладывать нарезанные помидоры, перекладывая их оставшимися кольцами лука.

Вскипятите указанное количество воды в большой кастрюле. Добавьте соль и сахар, тщательно перемешайте до полного растворения кристаллов. В конце влейте уксус, дайте закипеть маринаду еще раз и залейте им наполненные овощами банки до самого верха.

Просто залить банки кипятком недостаточно. Их нужно накрыть крышками и поставить в широкую кастрюлю (на дно обязательно постелите полотенце). Залейте в кастрюлю теплую воду по "плечикам" банок и поставьте на огонь. Стерилизовать овощи нужно ровно 15 минут с момента закипания воды в кастрюле.

Осторожно извлеките горячие банки, герметично закрутите крышки. Переворачивать вверх дном не обязательно, но необходимо тщательно укутать их теплым одеялом и оставить так до полного охлаждения. Это обеспечит правильную температурную обработку, благодаря которой ваши бессарабские томаты будут идеально сохраняться до самой весны.

Ранее Styler делился проверенным рецептом помидоров в собственном соке.

Теги: закрутки на зиму Рецепты
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