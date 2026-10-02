Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи: простой рецепт с крахмалом

Если хочется хрустящей курицы без жарки в большом количестве масла, приготовьте чикен-попкорн в мультипечи. Секрет корочки - кукурузный крахмал, а финальный соус с медом и кочуджаном делает кусочки особенно насыщенными.
Как приготовить корейский чикен-попкорн, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт кулинарного блоггера "leocoookss" из Instagram.
Хрустящий корейский чикен-попкорн в мультипечи
Ингредиенты:
- 500 г филе бедра
- 4-5 ст. л. кукурузного крахмала
- 1 ч. л. растительного масла или масло-спрей
- 3 ст. л. соевого соуса
- 2-3 зубчика чеснока
- пол ч. л. сухого или свежего имбиря
- пол ч. л. паприки
- соль и черный перец - по вкусу
- 1,5-2 ст. л. меда
- 1 ч. л. кочуженную или шрирачи
- 1 ст. л. томатной пасты или кетчупа
- 2 ст. л. воды
- кунжут - для подачи
- зеленый лук - для подачи
Приготовление
Филе бедра нарежьте небольшими кусочками размером примерно с попкорн.
Добавьте 1 ст. л. соевого соуса, 1-2 измельченных зубчика чеснока, имбиря и паприки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут для маринования.
Обваляйте кусочки курицы в кукурузном крахмале, чтобы он полностью покрыл мясо. Именно крахмал создает хрустящую корочку, но без фритюра.
Выложите курицу в корзину мультипечи в один слой. Сбрызните маслом и готовьте при 180 градусов в течение 12-15 минут. Затем увеличьте температуру до 200 градусов и готовьте еще 2-3 минуты до хрустящей корочки.
Тем временем приготовьте соус. В сковороде смешайте 2 ст. л. соевого соуса, мед, кочуджан или шрирач, томатную пасту, измельченный зубчик чеснока и воду. Прогрейте на среднем огне 1-2 минуты, пока соус чуть-чуть не загустеет.
Переложите готовую курицу в сковороду с соусом и быстро перемешайте, чтобы он равномерно покрыл кусочки.
Перед подачей посыпьте кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком.
Вас также может заинтересовать, как приготовить теплый азиатский салат по рецепту Эктора Хименеса-Браво.