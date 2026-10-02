Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем

Якщо хочеться хрусткої курки без смаження у великій кількості олії, приготуйте чікен-попкорн у мультипечі. Секрет скоринки - кукурудзяний крохмаль, а фінальний соус із медом і кочуджаном робить шматочки особливо насиченими.
Як приготувати корейський чікен-попкорн, розповідає Styler з посиланням на рецепт кулінарного блогера "leocoookss" з Instagram.
Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі
Інгредієнти:
- 500 г філе стегна
- 4-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю
- 1 ч. л. рослинної олії або олія-спрей
- 3 ст. л. соєвого соусу
- 2-3 зубчики часнику
- пів ч. л. сухого або свіжого імбиру
- пів ч. л. паприки
- сіль і чорний перець - за смаком
- 1,5-2 ст. л. меду
- 1 ч. л. кочуджану або шрірачі
- 1 ст. л. томатної пасти або кетчупу
- 2 ст. л. води
- кунжут - для подачі
- зелена цибуля - для подачі
Приготування
Філе стегна наріжте невеликими шматочками розміром приблизно з попкорн.
Додайте 1 ст. л. соєвого соусу, 1-2 подрібнені зубчики часнику, імбир і паприку. Перемішайте та залиште на 10-15 хвилин для маринування.
Обваляйте шматочки курки в кукурудзяному крохмалі, щоб він повністю покрив м'ясо. Саме крохмаль створює хрустку скоринку, але без фритюру.
Викладіть курку в кошик мультипечі в один шар. Збризніть олією та готуйте при 180 градусів протягом 12-15 хвилин. Потім підвищте температуру до 200 градусів і готуйте ще 2-3 хвилини до хрусткої скоринки.
Тим часом приготуйте соус. У сковороді змішайте 2 ст. л. соєвого соусу, мед, кочуджан або шрірачу, томатну пасту, подрібнений зубчик часнику та воду. Прогрійте на середньому вогні 1-2 хвилини, поки соус трохи не загусне.
Перекладіть готову курку в сковороду з соусом і швидко перемішайте, щоб він рівномірно покрив шматочки.
Перед подачею посипте кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею.
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