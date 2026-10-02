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Смачно 02 жовтня 2026 · 16:28
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Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем

Курка виходить із хрусткою скоринкою, а пікантний соус додає їй насиченого азіатського смаку
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі: простий рецепт з крохмалем

Рецепт хрусткого курячого попкорну (фото: Styler)

Якщо хочеться хрусткої курки без смаження у великій кількості олії, приготуйте чікен-попкорн у мультипечі. Секрет скоринки - кукурудзяний крохмаль, а фінальний соус із медом і кочуджаном робить шматочки особливо насиченими.

Як приготувати корейський чікен-попкорн, розповідає Styler з посиланням на рецепт кулінарного блогера "leocoookss" з Instagram.

Хрусткий корейський чікен-попкорн у мультипечі

Інгредієнти:

  • 500 г філе стегна
  • 4-5 ст. л. кукурудзяного крохмалю
  • 1 ч. л. рослинної олії або олія-спрей
  • 3 ст. л. соєвого соусу
  • 2-3 зубчики часнику
  • пів ч. л. сухого або свіжого імбиру
  • пів ч. л. паприки
  • сіль і чорний перець - за смаком
  • 1,5-2 ст. л. меду
  • 1 ч. л. кочуджану або шрірачі
  • 1 ст. л. томатної пасти або кетчупу
  • 2 ст. л. води
  • кунжут - для подачі
  • зелена цибуля - для подачі

Приготування

Філе стегна наріжте невеликими шматочками розміром приблизно з попкорн.

Додайте 1 ст. л. соєвого соусу, 1-2 подрібнені зубчики часнику, імбир і паприку. Перемішайте та залиште на 10-15 хвилин для маринування.

Обваляйте шматочки курки в кукурудзяному крохмалі, щоб він повністю покрив м'ясо. Саме крохмаль створює хрустку скоринку, але без фритюру.

Викладіть курку в кошик мультипечі в один шар. Збризніть олією та готуйте при 180 градусів протягом 12-15 хвилин. Потім підвищте температуру до 200 градусів і готуйте ще 2-3 хвилини до хрусткої скоринки.

Тим часом приготуйте соус. У сковороді змішайте 2 ст. л. соєвого соусу, мед, кочуджан або шрірачу, томатну пасту, подрібнений зубчик часнику та воду. Прогрійте на середньому вогні 1-2 хвилини, поки соус трохи не загусне.

Перекладіть готову курку в сковороду з соусом і швидко перемішайте, щоб він рівномірно покрив шматочки.

Перед подачею посипте кунжутом і дрібно нарізаною зеленою цибулею.

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