UA / RU
rbc.ua
Останні новини
06:23 Корисне
Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
05:49 Гороскопи
Таро-гороскоп на 2 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Левів та інших знаків Зодіаку
20:07 Гороскопи
Овен, Рак, Терези й Козоріг: астролог Гміттер назвала щасливчиків жовтня 2026
19:33 Люди
Пародистка Інна Приходько оцінила публічну позицію Потапа і Каменських: "Психічний розлад і маячня"
18:18 Корисне
Хоккайдо чи Баттернат: які сорти гарбуза обрати для запікання чи супу
17:39 Люди
"Ти ще тут?" Оля Цибульська відповіла на заклики виїхати з Києва (фото)
17:04 Корисне
Якщо зникло світло: яка їжа у холодильнику псується першою і чи можна її врятувати
16:28 Люди
Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає"
15:56 Тренди
"Зважені та щасливі" повертаються з новими правилами: в СТБ назвали дату прем’єри
15:18 Люди
Після розриву з Parfeniuk: Сімбочка відповіла, чи допомагає співак утримувати доньку (відео)
Всі новини
Головна Корисне Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Корисне 02 жовтня 2026 · 06:23
Add as a preferred source on Google

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові

Вартість кубометра води разом із водовідведенням у великих містах України відрізняється у кілька разів
Юлія Шиканова Юлія Шиканова Редактор-стажер Styler
Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові

Тарифи на воду в найбільших містах України (фото: Styler)

У жовтні 2026 року за кубометр води та водовідведення українці платять від близько 25 до понад 80 гривень залежно від міста. У деяких містах тарифи змінились нещодавно, а у деяких - не змінювались від початку повномасштабного вторгнення.

Styler зібрав інформацію про тарифи на водопостачання та водовідведення у п’яти найбільших містах України.

Скільки коштує вода у Києві

У Києві з жовтня діє новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість двох послуг разом становить 63,79 грн за кубометр.

Нові тарифи встановлені розпорядженням КМДА №242 від 21 вересня 2026 року, яке оприлюднили 25 вересня. На сайті Київводоканалу представлена таблиця оновлених тарифів на водопостачання та водовідведення.

63,79 грн за кубометр - саме стільки у жовтні платять кияни за воду та водовідведення.

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Тарифи на воду в Києві (скриншот)

Але в іншому великому місті ця послуга коштує помітно дорожче.

Тарифи на воду у Дніпрі

У Дніпрі з 1 липня 2026 року діють нові тарифи, встановлені рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 30 червня.

Для населення централізоване водопостачання коштує 47,10 грн за кубометр, а водовідведення - 34,82 грн. Разом це 81,92 грн за кубометр з ПДВ. Такі тарифи безпосередньо вказані на сайті КП “Дніпроводоканал”.

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Тарифи на воду у Дніпрі (скриншот)

Далі різниця ще помітніша - у Львові для населення діє значно нижча ставка.

Скільки коштує вода у Львові

Для Львова ситуація відрізняється від Дніпра. На офіційному сайті водоканалу оприлюднили нові тарифи, що увійшли в дію від 26 липня 2026 року.

Вартість централізованого водопостачання становить 30,03 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення - 16,95 грн без ПДВ. З урахуванням ПДВ це 36,04 грн і 20,34 грн відповідно, тобто разом 56,38 грн за кубометр.

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Тарифи на воду у Львові (скриншот)

Таким чином, у Львові вода разом із водовідведенням обходиться майже вдвічі дешевше, ніж у Дніпрі.

У Харкові ж ціни трохи вищі.

Тарифи на воду у Харкові

У Харкові за інформацією КП “Харківські теплові мережі” з 1 жовтня діють такі тарифи - на рівні 40,523 грн за кубометр без ПДВ за водопостачання та 17,175 грн без ПДВ за водовідведення.

З ПДВ це 48,63 грн за водопостачання і 20,61 грн за водовідведення. Разом - 69,24 грн за кубометр.

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Тарифи на воду в Харкові (скриншот)

Скільки платять за воду в Одесі

В Одесі з 15 серпня 2026 року діють скориговані тарифи. Для населення централізоване водопостачання коштує 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення - 24,03 грн без ПДВ. З урахуванням ПДВ це 36,708 грн і 28,836 грн відповідно.

Разом мешканці Одеси платять 65,544 грн за 1 куб. м води та водовідведення. Тарифи застосовуються відповідно до розпорядження Одеської міської військової адміністрації від 14 серпня 2026 року №339-2026. Про це повідомив “Інфоксводоканал”.

Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові
Тарифи на воду в Одесі (скриншот)

Вас також може зацікавити, як підготувати свою оселю до опалювального сезону.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Якщо зникло світло: яка їжа у холодильнику псується першою і чи можна її врятувати Корисне Якщо зникло світло: яка їжа у холодильнику псується першою і чи можна її врятувати
Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає"
Пародистка Інна Приходько висловилася про Олега Винника: "Ніхто його тут уже не чекає" Люди
Як вагітні українки в давнину дізнавалися стать дитини: етнографічні прикмети та вірування
Як вагітні українки в давнину дізнавалися стать дитини: етнографічні прикмети та вірування Гороскопи
Більше цікавого
Стрибки напруги під час відключень світла: як захистити техніку та яких помилок уникати Стрибки напруги під час відключень світла: як захистити техніку та яких помилок уникати Катерина Собкова · 01 жовтня 2026, 14:16
"Ти ще тут?" Оля Цибульська відповіла на заклики виїхати з Києва (фото) "Ти ще тут?" Оля Цибульська відповіла на заклики виїхати з Києва (фото) Юлія Люшньова · 01 жовтня 2026, 17:39
Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку Таро-гороскоп на жовтень 2026: прогноз для Тельця, Водолія та інших знаків Зодіаку Катерина Собкова · 01 жовтня 2026, 12:00
Таро-гороскоп на 2 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Левів та інших знаків Зодіаку Таро-гороскоп на 2 жовтня: прогнози для Скорпіонів, Левів та інших знаків Зодіаку Катерина Собкова · 02 жовтня 2026, 05:49