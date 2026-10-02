Тарифи на воду в жовтні 2026: скільки платять у Києві, Дніпрі та Львові

У жовтні 2026 року за кубометр води та водовідведення українці платять від близько 25 до понад 80 гривень залежно від міста. У деяких містах тарифи змінились нещодавно, а у деяких - не змінювались від початку повномасштабного вторгнення.

Styler зібрав інформацію про тарифи на водопостачання та водовідведення у п’яти найбільших містах України.

Скільки коштує вода у Києві

У Києві з жовтня діє новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Для населення вартість двох послуг разом становить 63,79 грн за кубометр.

Нові тарифи встановлені розпорядженням КМДА №242 від 21 вересня 2026 року, яке оприлюднили 25 вересня. На сайті Київводоканалу представлена таблиця оновлених тарифів на водопостачання та водовідведення.

63,79 грн за кубометр - саме стільки у жовтні платять кияни за воду та водовідведення.

Тарифи на воду в Києві (скриншот)

Але в іншому великому місті ця послуга коштує помітно дорожче.

Тарифи на воду у Дніпрі

У Дніпрі з 1 липня 2026 року діють нові тарифи, встановлені рішенням виконкому Дніпровської міської ради від 30 червня.

Для населення централізоване водопостачання коштує 47,10 грн за кубометр, а водовідведення - 34,82 грн. Разом це 81,92 грн за кубометр з ПДВ. Такі тарифи безпосередньо вказані на сайті КП “Дніпроводоканал” .

Тарифи на воду у Дніпрі (скриншот)

Далі різниця ще помітніша - у Львові для населення діє значно нижча ставка.

Скільки коштує вода у Львові

Для Львова ситуація відрізняється від Дніпра. На офіційному сайті водоканалу оприлюднили нові тарифи, що увійшли в дію від 26 липня 2026 року.

Вартість централізованого водопостачання становить 30,03 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення - 16,95 грн без ПДВ. З урахуванням ПДВ це 36,04 грн і 20,34 грн відповідно, тобто разом 56,38 грн за кубометр.

Тарифи на воду у Львові (скриншот)

Таким чином, у Львові вода разом із водовідведенням обходиться майже вдвічі дешевше, ніж у Дніпрі.

У Харкові ж ціни трохи вищі.

Тарифи на воду у Харкові

У Харкові за інформацією КП “Харківські теплові мережі” з 1 жовтня діють такі тарифи - на рівні 40,523 грн за кубометр без ПДВ за водопостачання та 17,175 грн без ПДВ за водовідведення.

З ПДВ це 48,63 грн за водопостачання і 20,61 грн за водовідведення. Разом - 69,24 грн за кубометр.

Тарифи на воду в Харкові (скриншот)

Скільки платять за воду в Одесі

В Одесі з 15 серпня 2026 року діють скориговані тарифи. Для населення централізоване водопостачання коштує 30,59 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення - 24,03 грн без ПДВ. З урахуванням ПДВ це 36,708 грн і 28,836 грн відповідно.

Разом мешканці Одеси платять 65,544 грн за 1 куб. м води та водовідведення. Тарифи застосовуються відповідно до розпорядження Одеської міської військової адміністрації від 14 серпня 2026 року №339-2026. Про це повідомив “Інфоксводоканал” .