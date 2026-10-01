Пародистка Інна Приходько оцінила публічну позицію Потапа і Каменських: "Психічний розлад і маячня"

Українська акторка й пародистка Інна Приходько, відома за роллю Ольки у франшизі "Скажене весілля", висловилася про Потапа та Настю Каменських . Вона зізналася, що не здивувалася поведінці Олексія після початку повномасштабної війни, а також звернула увагу на зміну публічного образу подружжя.

Як розповідає Styler з посиланням на інтерв'ю акторки для OBOZ.UA , про це Приходько поділилась в контексті спогадів про неодноразові зустрічі з продюсером на зйомках і різних шоу.

Що Приходько сказала про Потапа

За словами Інни, поведінка Потапа не стала для неї несподіванкою. Вона вважає, що артист намагався залишатися в центрі уваги завдяки різним заявам і творчим проєктам, однак не всі його кроки знаходили розуміння.

"Ну, це така людина, як кажуть: і вашим, і нашим. Олексій завжди був таким. Оця маячня про іспанську ТРО, потім пісня про волонтерів, яка на голову не налазить...", - заявила акторка.

На її думку, спроби співака нагадати про себе не дали очікуваного результату.

"Він ніби намагався зробити все, щоб про нього не забули. Але всі ці його спроби настільки недолугі, що краще б він мовчав", - додала вона.

Чому акторка згадала Настю Каменських

Окремо Приходько прокоментувала й публічну позицію дружини Потапенка - співачки Насті Каменських. Вона звернла увагу на контраст між попереднім образом артистки, її заявами про українську мову, патріотичною творчістю і подальшими змінами.

"У мене враження, що в людини якийсь психічний розлад. А згадайте, як усе починалося: розмовляти тільки українською, патріотичні пісні... А потім така різка зміна. І ти думаєш: чому раптом?" - зазначила вона.

Що відомо про публічну позицію Каменських і Потапа

Після початку повномасштабної війни Олексій і Настя неодноразово заявляли про підтримку України. Артисти розповідали про благодійні концерти за кордоном, збори коштів і допомогу українцям. Водночас їхня позиція протягом останніх років неодноразово ставала предметом гострих дискусій - зокрема через життя за межами України, мову та публічні виступи.

Останній великий резонанс спричинило інтерв'ю подружжя російській журналістці Катерині Гордєєвій. Розмова вийшла російською, а Каменських окремо пояснила, чому після переходу на українську знову почала спілкуватися російською. Вона заявила, що не вважає мову показником патріотизму, а свою позицію щодо війни сформулювала як підтримку України та бажання, щоб українці перестали гинути.

Потап у цьому ж інтерв'ю говорив про перебування за кордоном, роботу та військовий обов'язок. Він заявив, що підлягає мобілізації й готовий виконати відповідне розпорядження, але водночас пояснював, що продовжує працювати за межами України та займається комерційними проєктами. Раніше, у розмові з Юрієм Дудем, артист також наголошував, що намагається доносити проукраїнську позицію різними мовами.

Окремий резонанс викликала й історія з нібито розлученням. У вересневому інтерв’ю Каменських пояснила, що вони з Потапом навмисно не спростовували чутки про розрив, оскільки хотіли посилити увагу до повернення спільного музичного проєкту. За її словами, вони залишаються чоловіком і дружиною.