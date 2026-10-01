"Ти ще тут?" Оля Цибульська відповіла на заклики виїхати з Києва (фото)

Оля Цибульська розповіла, що відчуває тривогу та має побоювання через безпекову ситуацію в Києві . Однак найбільше її дратує, коли інші люди нав’язують їй власні переживання.

Про це розповідає Styler із посиланням на її допис в Instagram .

Чи страшно Олі Цибульській залишатися в Києві

Цибульська не приховує, що боїться залишатися в столиці. Вона також зізналася, що часом не розуміє, як навчати сина в таких умовах, і щодня замислюється над тим, чи все робить правильно як мама.

“Чи страшно мені? Так. Чи не розумію, як нормально вчити сина в цих умовах? Як усі”, - написала артистка.

Водночас її більше дратує не власна тривога, а спроби інших людей додати до неї ще й свої переживання.

Що найбільше обурює співачку

За словами Цибульської, вона регулярно стикається з повідомленнями на кшталт "Всі їдуть", "Ти ще тут?", "Кажуть, буде таке…" та "Я б на твоєму місці…".

"Дякую. Лишіть собі", - відповіла на це співачка.

Вона підкреслила, що не засуджує людей, які вирішили виїхати, і не закликає тих, хто залишається, робити так само.

"Я не проти тих, хто їде. Не агітую тих, хто лишається", - зазначила Цибульська.

"Жити наперед у катастрофі я не буду"

Артистка розповіла, що читає новини, аналізує ситуацію та має план. При цьому вона вважає страх нормальною реакцією, але не хоче постійно жити в очікуванні найгіршого.

"Я проти істерики. Я читаю новини. Думаю. Маю план. Страх це нормально. Обережність - доросла. А паніка нікому ще не допомогла. Жити наперед у катастрофі я не буду", - написала вона.

Наприкінці Цибульська ще раз наголосила, що наразі залишається у столиці.

"Я лишаюсь в Києві. А там побачимо", - підсумувала співачка.