День захисників і захисниць України: чому це свято тепер відзначають 1 жовтня

День захисників і захисниць України щороку відзначають 1 жовтня . Раніше свято припадало на 14 жовтня, але у 2023 році офіційну дату змінили.

Коли відзначають День захисників і захисниць України

Свято щороку відзначають 1 жовтня. Ця дата офіційно закріплена в календарі державних свят України.

Свято започаткували у 2014 році під назвою День захисника України. Його встановили для вшанування мужності та героїзму людей, які захищають незалежність і територіальну цілісність держави, а також українських військових традицій.

У 2021 році назву свята змінили на День захисників і захисниць України, щоб підкреслити роль жінок у захисті держави.

Чому свято перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня

До 2023 року День захисників і захисниць України відзначали 14 жовтня. Верховна Рада у липні 2023 року ухвалила перенесення дати на 1 жовтня. Відтоді нова дата стала офіційною.

Зміна була пов'язана з переходом Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Оскільки державне свято традиційно пов'язували з Покровою Пресвятої Богородиці, після календарної реформи дату синхронізували з новим календарем.

Тому 2023 рік став першим, коли День захисників і захисниць України офіційно відзначили 1 жовтня.

Який зв'язок свята з Покровою

Дата має історичний зв'язок із Покровою Пресвятої Богородиці, яка в українській традиції була пов'язана із захистом від ворогів. Особливе значення Покрова мала для українського козацтва.

Саме тому 14 жовтня, коли раніше відзначали Покрову за старим церковним календарем, тривалий час було пов'язане з днем українського війська. Після календарних змін Покрова припадає на 1 жовтня, як і День захисників і захисниць України.

Чи є 1 жовтня вихідним днем

У календарі офіційних свят на 2026 рік 1 жовтня зазначене як День захисників і захисниць України. Водночас під час дії воєнного стану норми про святкові та неробочі дні мають особливості, тому сама наявність свята в календарі не означає автоматичного додаткового вихідного.

Цього ж дня в Україні відзначають День ветерана та День українського козацтва.

Привітання з Днем захисника і захисниці