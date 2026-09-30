Як правильно зберігати буряк, моркву та картоплю взимку: основні правила та поширені помилки

Просто скласти все в один погріб і забути до весни не вийде. Одні овочі потребують холоду та високої вологості, а інші в таких умовах почнуть швидше псуватися.

Styler розповідає, як правильно розподілити осінній урожай і як його краще зберігати.

Морква, буряк і капуста

Для моркви оптимальною вважається температура 0-2 градуси і відносна вологість 98-100%, зазначають фахівці Iowa State University Extension and Outreach . За надто сухого повітря коренеплоди втрачають вологу та в'януть.

Перед закладанням на зберігання у моркви та буряка видаляють бадилля, залишаючи приблизно 1-2,5 см. Невелику кількість моркви можна тримати в перфорованих пакетах у холодильнику. Великі запаси можна засипати піском або тирсою.

Капусті також потрібні холодні та вологі умови. За правильного режиму ці овочі можуть зберігатися кілька місяців. University of Minnesota Extension відносить моркву, буряк і капусту до культур, які добре зберігаються в холодних і вологих умовах.

Цибуля та часник

Для цибулі та часнику надмірна вологість не підходить, тому їх не варто зберігати в тих самих умовах, що моркву чи буряк. Для цибулі Iowa State University рекомендує температуру 0-4 градуси і відносну вологість 65-70%.

Перед закладанням цибулю потрібно добре просушити протягом 2-3 тижнів у теплому, сухому та провітрюваному місці. Про завершення сушіння свідчить суха шийка та шелестіння зовнішніх лусок. Після цього фахівці радять обрізати бадилля приблизно на 2,5 см над цибулиною.

Цибулини з товстою шийкою зберігаються гірше, тому їх краще використати першими. Для зберігання підійдуть сітки, кошики та інші ємності, які забезпечують вільну циркуляцію повітря. За оптимальних умов часник може зберігатися близько 6-7 місяців.

University of Minnesota також зазначає, що цибулю та часник можна тривалий час зберігати в холодильнику, тоді як для більшості інших овочів такий спосіб не підходить.

Картопля

Одразу після збору картоплю не варто переносити в постійне сховище. Спочатку бульби витримують близько двох тижнів при температурі 10-15 градусів, щоб дрібні пошкодження загоїлися, а шкірка зміцнилася.

Після цього картоплю зберігають у темряві при температурі близько 4 градусів. Світло спричиняє позеленіння бульб. За температури 10 градусів і вище вони можуть почати проростати вже за 2-3 місяці

Надто низька температура також небажана: у картоплі збільшується вміст цукрів, через що вона набуває солодкуватого смаку. Після кількох днів при кімнатній температурі цей ефект може зменшитися.

Картоплю також не варто тримати поруч із яблуками та іншими стиглими фруктами. Вони виділяють етилен, який може стимулювати проростання.

Гарбуз

Гарбуз краще зберігати окремо від моркви та буряка. Для нього необхідні сухі умови та температура близько 10-13 градусів. За даними University of Minnesota, гарбузи чутливі до температур нижче 7 градусів, тому холодні та вологі умови для них не підходять.

Тривалість зберігання залежить від сорту. Одні гарбузи можуть лежати кілька тижнів, інші - до пів року за оптимальних умов.

Також гарбузи краще тримати окремо від яблук та груш.

Як правильно розподілити урожай

Якщо всі овочі зберігаються в одному приміщенні, їх варто розмістити відповідно до потреб кожної культури. Моркву, буряк і капусту можна тримати в найбільш холодній та вологій його частині. Цибулю та часник краще розмістити окремо - у сухому місці з доброю вентиляцією. Картоплю потрібно захистити від світла, а гарбуз - від надмірного переохолодження та вологи.

Яблука й груші рекомендується тримати окремо, щоб етилен не впливав на чутливі до нього овочі, зокрема картоплю та гарбуз.

Незалежно від способу зберігання, важливо відібрати лише цілі та здорові плоди. Пошкоджені або з ознаками псування краще прибрати, оскільки це може поширюватися на сусідні запаси.

Тож важливо враховувати потреби кожної культури та стежити за температурою, вологістю й вентиляцією протягом усього періоду зберігання.